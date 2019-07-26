Разумков розповів, як боротимуться з «кнопкодавством» в новій Раді



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Разумков заявив, що новий парламент започаткує інший стандарт роботи законодавчого органу

У новій Верховній Раді депутати нестимуть відповідальність за корупцію та не матимуть можливість голосувати один за одного.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив лідер партії «Слуга народу« Дмитро Разумков.

«Ситуація унікальна, коли одна політична сила набрала таку рекордну кількість людей у парламент», - нагадав він.

І пояснив, що раніше поява нових політиків у Раді не призводила до революційних змін.

«Господарі процесу залишалися ті самі. Змінювалися люди в Раді, але вони не могли переломити ситуацію», - зауважив Разумков.

На його думку, нині складається зовсім інша ситуація.

«На сьогоднішній момент у нас є розуміння Офісу президента, президента країни. Я впевнений, у нас буде розуміння у Верховній Раді. Я впевнений, що в подальшому ми отримаємо таку ж змінену структуру Кабінету міністрів України – як якісно, так і в обличчях», - заявив політик.

І додав, що парламент працюватиме інакше, ніж попередні.

«У нас не буде Чечетов сидіти. У нас не буде семафорів, кнопкодавства. Відбитки пальців унікальні – а ми хочемо запровадити систему сенсорної кнопки. Ми її запровадимо», - пообіцяв він.

При цьому Разумков пояснив, що система вже давно готова, а чому вона не впроваджена – це риторичне запитання.

«Вона знаходиться у Верховній Раді вже два скликання – 10 років. А вона чомусь не працює», - заявив він.

При цьому політик допустив, що котрісь із членів його партії можуть порушити закон, бо їх проходить наразі 254, а душа кожної іншої людини до кінця незбагненна, тож «усяке буває».

«Але це – корупція. А за корупцію депутат, особливо без депутатської недоторканності, буде сидіти – не встигне виїхати», - запевнив лідер «Слуги народу».

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій від 116 окружних виборчих округів.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України найближчим часом планують запустити в роботу спеціальну «сенсорну кнопку», що не дозволятиме народним депутатам голосувати за своїх колег.

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