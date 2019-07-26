  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Разумков розповів, як боротимуться з «кнопкодавством» в новій Раді

    • Розсилка
    Разумков розповів, як боротимуться з «кнопкодавством» в новій Раді

    Разумков заявив, що новий парламент започаткує інший стандарт роботи законодавчого органу

    У новій Верховній Раді депутати нестимуть відповідальність за корупцію та не матимуть можливість голосувати один за одного.

    Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив лідер партії «Слуга народу« Дмитро Разумков.

    «Ситуація унікальна, коли одна політична сила набрала таку рекордну кількість людей у парламент», - нагадав він.

    І пояснив, що раніше поява нових політиків у Раді не призводила до революційних змін.

    Читайте також

    «Господарі процесу залишалися ті самі. Змінювалися люди в Раді, але вони не могли переломити ситуацію», - зауважив Разумков.

    На його думку, нині складається зовсім інша ситуація.

    «На сьогоднішній момент у нас є розуміння Офісу президента, президента країни. Я впевнений, у нас буде розуміння у Верховній Раді. Я впевнений, що в подальшому ми отримаємо таку ж змінену структуру Кабінету міністрів України – як якісно, так і в обличчях», - заявив політик.

    І додав, що парламент працюватиме інакше, ніж попередні.

    «У нас не буде Чечетов сидіти. У нас не буде семафорів, кнопкодавства. Відбитки пальців унікальні – а ми хочемо запровадити систему сенсорної кнопки. Ми її запровадимо», - пообіцяв він.

    При цьому Разумков пояснив, що система вже давно готова, а чому вона не впроваджена – це риторичне запитання.

    «Вона знаходиться у Верховній Раді вже два скликання – 10 років. А вона чомусь не працює», - заявив він.

    При цьому політик допустив, що котрісь із членів його партії можуть порушити закон, бо їх проходить наразі 254, а душа кожної іншої людини до кінця незбагненна, тож «усяке буває».

    «Але це – корупція. А за корупцію депутат, особливо без депутатської недоторканності, буде сидіти – не встигне виїхати», - запевнив лідер «Слуги народу».

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій від 116 окружних виборчих округів. 

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.04%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України найближчим часом планують запустити в роботу спеціальну «сенсорну кнопку», що не дозволятиме народним депутатам голосувати за своїх колег.

     Читайте також: 
    Читайте також
    Верховна Рада депутати закон партії корупція партія Слуга народу Дмитро Разумков парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ