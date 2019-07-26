Разумков розповів, як боротимуться з «кнопкодавством» в новій Раді
Разумков заявив, що новий парламент започаткує інший стандарт роботи законодавчого органу
У новій Верховній Раді депутати нестимуть відповідальність за корупцію та не матимуть можливість голосувати один за одного.
Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив лідер партії «Слуга народу« Дмитро Разумков.
«Ситуація унікальна, коли одна політична сила набрала таку рекордну кількість людей у парламент», - нагадав він.
І пояснив, що раніше поява нових політиків у Раді не призводила до революційних змін.
«Господарі процесу залишалися ті самі. Змінювалися люди в Раді, але вони не могли переломити ситуацію», - зауважив Разумков.
На його думку, нині складається зовсім інша ситуація.
«На сьогоднішній момент у нас є розуміння Офісу президента, президента країни. Я впевнений, у нас буде розуміння у Верховній Раді. Я впевнений, що в подальшому ми отримаємо таку ж змінену структуру Кабінету міністрів України – як якісно, так і в обличчях», - заявив політик.
І додав, що парламент працюватиме інакше, ніж попередні.
«У нас не буде Чечетов сидіти. У нас не буде семафорів, кнопкодавства. Відбитки пальців унікальні – а ми хочемо запровадити систему сенсорної кнопки. Ми її запровадимо», - пообіцяв він.
При цьому Разумков пояснив, що система вже давно готова, а чому вона не впроваджена – це риторичне запитання.
«Вона знаходиться у Верховній Раді вже два скликання – 10 років. А вона чомусь не працює», - заявив він.
При цьому політик допустив, що котрісь із членів його партії можуть порушити закон, бо їх проходить наразі 254, а душа кожної іншої людини до кінця незбагненна, тож «усяке буває».
«Але це – корупція. А за корупцію депутат, особливо без депутатської недоторканності, буде сидіти – не встигне виїхати», - запевнив лідер «Слуги народу».
Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій від 116 окружних виборчих округів.
-
Слуга народу43.16%
-
ОПЗЖ13.04%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.10%
-
Голос5.82%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.41%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.04%
-
Партія зелених України0.66%
-
Самопоміч0.62%
-
Аграрна партія України0.51%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Патріот0.11%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України найближчим часом планують запустити в роботу спеціальну «сенсорну кнопку», що не дозволятиме народним депутатам голосувати за своїх колег.
- Виборча сенсація на Донбасі. Як кандидат «Батьківщини» покарав Бойка і Королевську
- Керівник «Мамахохотала» переміг на виборах до Ради. Знайомтесь, Роман Грищук
- Перше інтерв’ю весільного фотографа, який переміг на виборах у Верховну Раду
- Хто ж переміг: народ, «слуги» чи олігархи?
- Рекорди українських виборів. Уманський феномен депутата Яценка