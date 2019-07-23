Нардеп Гончаренко переміг «Слугу народу» на окрузі в Одеській області
Олексій Гончаренко набирає близько 30% голосів
Чинний народний депутат Олексій Гончаренко переможе по 137-му окрузі в Одеській області (Балта, Подільськ). Після підрахунку 89% протоколів різниця між ним та Олександром Муконіним від «Слуги народу» складає більше 3 тис. голосів.
Така ситуація не дає адвокату Муконіну вирватись на перше місце.
Слід зазначити, що цей округ був відомий клонами. У Муконіна був «двійник» самовисуванець Олег Муконін. А у нардепа Леоніда Клімова (президент ФК «Черноморець») – самовисуванці Василь Климов та Денис Клімов.
Нагадаємо, за даними екзит-полу, який провела служба «Український барометр», за Гончаренко проголосували 37% виборців.
Після підрахунку 93% протоколів «Слуга народу» отримує 43,13%, «Опозиційна платформа - За життя» 13,05%, ВО «Батьківщина» 8,18%, «Європейська солідарність» 8,12%, а «Голос» 5,85%.
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