Нардеп Гончаренко переміг «Слугу народу» на окрузі в Одеській області



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Олексій Гончаренко залишиться в Раді

Олексій Гончаренко набирає близько 30% голосів

Чинний народний депутат Олексій Гончаренко переможе по 137-му окрузі в Одеській області (Балта, Подільськ). Після підрахунку 89% протоколів різниця між ним та Олександром Муконіним від «Слуги народу» складає більше 3 тис. голосів.

Така ситуація не дає адвокату Муконіну вирватись на перше місце.

Слід зазначити, що цей округ був відомий клонами. У Муконіна був «двійник» самовисуванець Олег Муконін. А у нардепа Леоніда Клімова (президент ФК «Черноморець») – самовисуванці Василь Климов та Денис Клімов.

11% протоколів, які ще залишилось підрахувати, не змінять ситуацію

Нагадаємо, за даними екзит-полу, який провела служба «Український барометр», за Гончаренко проголосували 37% виборців.

Після підрахунку 93% протоколів «Слуга народу» отримує 43,13%, «Опозиційна платформа - За життя» 13,05%, ВО «Батьківщина» 8,18%, «Європейська солідарність» 8,12%, а «Голос» 5,85%.

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