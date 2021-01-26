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    «У людей все одно закінчились гроші». В «Слузі народу» назвали січневий локдаун «дуже вчасним»

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    <span><span>Із 25 січня</span>&nbsp;в Україні перестали діяти посилені карантинні обмеження</span> - «У людей все одно закінчились гроші». В «Слузі народу» назвали січневий локдаун «дуже вчасним»
    Із 25 січня в Україні перестали діяти посилені карантинні обмеження
    Фото: Getty Images

    У монобільшості пояснили, чому в місцевої влади минуло антикарантинне загострення

    Під час карантинних обмежень, які діяли із 8 до 24 січня, місцева влада активно не протестувала, а люди перебували в споживчій меланхолії. Дату локдауну вибрали правильно, в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    «Перед виборами у всіх було бунтарське загострення, а зараз міські голови розуміють, що електоральних балів від цього вони не отримають. І розуміють, що час для карантину з погляду економіки обрали найбільш «низький», – розповіла Кравчук.

    Представниця «Слуга народу» підкреслила, що мери міст активніше б критикували запровадження карантину в грудні, коли люди перед святами працюють та продають подарунки.

    «А зараз люди витратили гроші за свята й навряд чи планують великі покупки. Це період такої споживчої меланхолії», – підкреслила вона.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що влада не перестаралася із заборонами на продаж низки товарів. Також він зазначив, що жорстких карантинних обмежень навесні в Україні не очікується. 

    Міністерство охорони здоров’я фіксує поліпшення епідситуації, у країні зменшилася кількість госпіталізованих з коронавірусом та збільшилася кількість виписаних. 

    Із 25 січня повернулися обмеження карантину в Україні, які діяли до посилених заходів. Дитсадки і школи можуть знову працювати у звичайному режимі, а технікуми, училища та виші – за певними правилами.

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    Теги: карантин партія Слуга народу Євгенія Кравчук
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