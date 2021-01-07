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    Ресторанна асоціація відмежувалась від ФОП-майдану: «там стирчать контрабандні вуха»

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    <p>За словами Трахачова, ресторатори абсолютно неактивно беруть участь у мітингах</p> - Ресторанна асоціація відмежувалась від ФОП-майдану: «там стирчать контрабандні вуха»

    За словами Трахачова, ресторатори абсолютно неактивно беруть участь у мітингах

    Фото: UBR.ua

    Президент Української ресторанної асоціації запевняє: У ресторанах стоять касові апарати, проти яких виступають «ФОПівці»

    Президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому ресторанний бізнес уникає мітинги ФОПів, які неодноразово пікетували Кабмін з вимогами зняти карантинні обмеження.

    За словами Трахачова, ресторатори абсолютно неактивно беруть участь у мітингах.

    «У ресторанах касові апарати, проти яких виступають «ФОПівці», стоять, тут я проблем не бачу. А з цього «майдану», як мені здається, стирчать контрабандні вуха. Проблеми у рестораторів є, але вони іншого характеру», – пояснив ресторатор.

    Однак, Трахачов розповів, чому у ресторанах досі алкоголь вибивається в окремих чеках від всього іншого. Ресторатор підтвердив, що це податкова оптимізація.

    «Але чому так робиться? Не тому, що ресторатори – такі великі неплатники податків, про що ми чуємо навіть від деяких урядовців. Якщо ми не будемо використовувати ФОП, як зараз, доведеться підвищити ціни мінімум на 20–25%. Чи готові ми з вами, як гості ресторанів, з нашими доходами платити, як в Європі? Цю проблему треба вирішити, але якимись іншими засобами – наприклад, 7%, а не 20% ставки ПДВ чи введенням податку з обороту», – зазначив фахівець.

    Нагадаємо, що пенсійний фонд перерахував понад 3 млрд грн для виплат ФОПам

    Як повідомлялося 29 грудня, майже 430 тис. українців подали заяви на отримання допомоги.

    22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. 

    Зазначимо що до кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину. 

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    Теги: Кабмін бізнес алкоголь ціни канікули ПДВ президент Пенсійний фонд
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