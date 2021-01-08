  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    ФОП-«єдинникам» збільшили площу нерухомості, яку вони можуть здавати в оренду

    • Розсилка
    ФОП-«єдинникам» збільшили площу нерухомості, яку вони можуть здавати в оренду

    Тепер можна здавати більше нерухомості, залишаючись на єдиному податку

    1 січня 2021 року набрав чинності Закон № 1117-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу (проект № 4065).

    Зокрема, тепер ФОПам платникам єдиного податку дозволено надавати в оренду земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та / або їх частини, загальна площа яких не перевищує 400 (було 100) квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди , будівлі) та / або їх частини, загальна площа яких не перевищує 900 (було 300) квадратних метрів.

    З основними новаціями документа можна ознайомитися тут.

    Нагадаємо, що пенсійний фонд перерахував понад 3 млрд грн для виплат ФОПам

    Як повідомлялося 29 грудня, майже 430 тис. українців подали заяви на отримання допомоги.

    22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. 

    Зазначимо що до кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину. 

    Читайте також:

    Джерело: Ліга.net

    Теги: закон канікули Пенсійний фонд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies