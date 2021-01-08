ФОП-«єдинникам» збільшили площу нерухомості, яку вони можуть здавати в оренду

Тепер можна здавати більше нерухомості, залишаючись на єдиному податку

1 січня 2021 року набрав чинності Закон № 1117-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу (проект № 4065).

Зокрема, тепер ФОПам платникам єдиного податку дозволено надавати в оренду земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та / або їх частини, загальна площа яких не перевищує 400 (було 100) квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди , будівлі) та / або їх частини, загальна площа яких не перевищує 900 (було 300) квадратних метрів.

З основними новаціями документа можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що пенсійний фонд перерахував понад 3 млрд грн для виплат ФОПам

Як повідомлялося 29 грудня, майже 430 тис. українців подали заяви на отримання допомоги.

22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.

Зазначимо що до кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину.

Джерело: Ліга.net