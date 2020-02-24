«Слуга народу» визнав: намір запровадити санкції для збиткових ЗМІ повалився. Але вже є інша ідея



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Олександр Ткаченко вважає, що ЗМІ самі повинні визначатися, як реагувати на такі виклики сьогодення як гібридна війна, фейки тощо Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Слуги народу» хочуть зобов’язати ЗМІ подавати фінансові звіти

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Олександр Ткаченко визнав, що раніше озвучена ним ідея запровадити санкції для збиткових ЗМІ виявилася нереальною.

У новому законопроєкті про медіа вдалося лише передбачити щорічні фінансові звіти. Про це Олександр Ткаченко повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Це нормальна вимога і всім буде зрозуміло, наскільки функціональними є ті чи інші ЗМІ. За цими звітами стане видно, є вони політичними проєктами чи нормальним бізнесом», – сказав Ткаченко.

Він вважає, що ЗМІ самі повинні визначатися, як реагувати на такі виклики сьогодення як гібридна війна, фейки тощо.

«В нашому законі про медіа не було амбіцій вирішувати такі серйозні виклики, які взявся вирішити закон про дезінформацію», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, міністр культури Володимир Бородянський та його перший заступник Анатолій Максимчук презентували проєкт закону «Про протидію дезінформації». У журналістському середовищі неоднозначно сприйняли цю ініціативу влади.

У «законі про протидію дезінформації» окремі медійники побачили методи цензури, запозичені у Путіна.

29 грудня 2019 року проєкт Закону «Про медіа», поданий депутатами фракції «Слуга народу», зареєстрували у Верховній Раді. Профільний комітет Верховної Ради 6 лютого 2020 року підтримав законопроєкт «Про медіа».