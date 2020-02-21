Законопроєкт про медіа: держава має намір узяти блогерів під контроль



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Нардепи думають, яким чином держава має контролювати блогерів

Новий законопроєкт № 2693 «Про медіа» передбачає регулювання Нацрадою онлайн-медіа, чого раніше не було. У комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова готові дискутувати про норми законопроєкту, що стосуються регулювання інтернет-видань. Зокрема, зараз триває дискусія щодо того, у яких випадках Нацрада може контролювати блогерів. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Зараз у проєкті написано, що регуляція Нацрадою блогерів відбувається лише тоді, коли в них є платні підписники. Скажімо, у Німеччині під регуляцію медіа в інтернеті підпадають ті, хто мають певну кількість фоловерів, там це понад два мільйони. Ця норма в нас теж дискусійна. У нас нині її в законі немає, тому що невідомо, якою має бути та межа – два мільйони чи один, і яким чином вона буде змінюватися», – пояснив Ткаченко. З цього приводу українські законодавці також вивчатимуть досвід колег з Британії та Франції.

За словами Ткаченка, найбільше запитань нардепи отримують від ссектору онлайн-медіа, який раніше не регулювалася. Але депутат від «Слуги народу» запевнив, що у комітеті готові до дискусій і правок.

Ткаченко зауважив, що іноземні колеги були приємно здивовані їхнім рішенням щодо анонімних Telegram-каналів. «Якщо Telegram-канали відносимо до медіа, то вони мають вказувати своїх кінцевих бенефіціарів. Якщо вони цього не показують, це дає підстави знайти спосіб, щоб це стало відомо», – сказав Ткаченко.

За словами Ткаченка, цивілізовані медіа повинні вказувати своїх власників, так само, як вони подають дві точки зору, посилання. Якщо ж вони цитують анонімні Telegram-канали, «такий підхід створює платформу для дискусії – чи варто це робити, якщо ми не знаємо джерел походження інформації».

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року проєкт Закону «Про медіа», поданий депутатами фракції «Слуга народу», зареєстрували у Верховній Раді. Профільний комітет Верховної Ради 6 лютого 2020 року підтримав законопроєкт «Про медіа».