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    «Слуга народу» закликатиме Разумкова самостійно піти у відставку – джерело на Банковій

    •  glavcom.ua
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    «Слуга народу» закликатиме Разумкова самостійно піти у відставку – джерело на Банковій
    фото: glavcom.ua

    Спікер знаходиться зараз на ізоляції через повторне захворювання на коронавірус

    На початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження. Про це «Главкому» повідомило джерело в Офісі президента.

    «У понеділок у нас відбудеться засідання фракції, поки порядку денного нема, але навряд чи таке питання будуть заздалегідь анонсувати, – кажуть співрозмовники в «Слузі народу». – Поки нема такого, щоб вже рахували голоси за відставку, працювали з конкретними групами, але те, що конфлікт загострюється, – це правда».

    Джерело в керівництві партії коментує інформацію туманно: «Можемо закликати, а можемо не закликати. Згідно з регламентом, різні варіанти є».

    Нагадаємо, що сам спікер знаходиться зараз на ізоляції через повторне захворювання на коронавірус.

    Раніше голова політради партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що зміни спікера в найближчих планах нема, але зауважив, що вона може відбутися, якщо з’являться непорозуміння.

    Також політолог дав прогноз, чи може Разумков скласти конкуренцію Зеленському.

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    Теги: Верховна Рада відставка політика партія Слуга народу Дмитро Разумков Давид Арахамія
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    «Слуга народу» закликатиме Разумкова самостійно піти у відставку – джерело на Банковій