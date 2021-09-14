Невакцинований Разумков розказав, як вдруге переносить коронавірус

Дмитро Разумков зазначив, що передавати функції глави парламенту нікому не став, тому що може сам виконувати роботу

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков попри захворювання на Covid-19 продовжує виконувати обов'язки голови парламенту. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє пресслужба Ради.

Разумков зазначив, що перебуває на вимушеній ізоляції, однак почуває себе добре.

«Я виконую функції голови парламенту, поки мені це доручила робити Верховна Рада України. Я дійсно на вимушеній самоізоляції, але весь функціонал, який з цим пов'язаний, я можу виконувати, почуваю себе більш ніж добре», – наголосив спікер Верховної Ради.

Як відомо, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що знову захворів на коронавірус. Хоча лише 17 серпня він повідомляв, що досі не вакцинувався від Covid-19.

«Ще не вакцинувався. На щастя чи на жаль, ми з дружиною торік перехворіли на Cоvid-19, у нас ще є антитіла», – казав спікер.

Він додав, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому.

Нагадаємо, вперше Дмитро Разумков підхопив коронавірус у листопаді 2020 року.

До слова, в Англії підрахували, скільки людей померли від Covid-19 попри вакцинацію.

За минулу добу, 13 вересня, в Україні виявили понад три тисячі нових хворих на Covid-19.