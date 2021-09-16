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    Коли будуть кадрові зміни в уряді: розповів Разумков

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    У найближчому майбутньому все-таки ротації в Кабміні відбудуться - Коли будуть кадрові зміни в уряді: розповів Разумков
    У найближчому майбутньому все-таки ротації в Кабміні відбудуться
    Фото з відкритих джерел

    Разумков передбачив ротації в Кабміні і назвав термін

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує перестановки в Кабміні. За його словами, три-чотири міністри будуть відправлені у відставку в кінці вересня або початку жовтня цього року. Про це Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю «Інтерфакс Україна».

    «Я вже говорив: схиляюся до цифри три-чотири. На прізвища поки переходити не будемо. Але припускаю, що в найближчому майбутньому все-таки ротації в Кабміні відбудуться. Думаю, це кінець вересня - початок жовтня», – сказав Разумков.

    Нагадаємо, про те, що в уряді будуть перестановки, мова йде вже давно. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду. Так він прокоментував можливість майбутніх відставок міністрів.

    Раніше у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.

    Нагадаємо, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що більш конкретна інформація про можливі кадрові ротації в Кабміні з’явиться після початку чергової сесії Верховної Ради.

    Також ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені. Поінформовані джерела повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

    Нагадаємо, Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді.

    Також президент Зеленський казав, що готує відставки в уряді.

    Читайте також: Які міністри будуть звільнені восени? Прізвища та причини ймовірних відставок

    Теги: кадрові зміни мова Україна Дмитро Разумков
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    Коли будуть кадрові зміни в уряді: розповів Разумков