Після скандалу на комітеті монобільшість все ж таки погодилась включити чотирьох депутатів з інших фракцій до складу делегації

Влада хотіла відправити на донорську конференцію в Лугано тільки «слуг народу»

Швейцарське видання Blick напередодні великої міжнародної конференції в Лугано з питань повоєнної відбудови України пише про скандал навколо складу української делегації.

За даними газети, у Лугано спочатку планували відправити тільки «слуг»: «Правляча партія «Слуга народу», очевидно, хотіла відсторонити від участі опозицію», – сказав Blick політик із Верховної Ради. Це стало відомо лише близько двох тижнів тому, коли делегація мала бути затверджена в міжпартійному комітеті.

Джерело видання також зауважило, що конференція в Лугано потребує фахової експертної участі, а не десанту політичних новачків. «Лугано – це економіка та реконструкція України, а не партійна політика. Потрібна експертиза в тих сферах, які ми маємо відновити».

Після скандалу на комітеті монобільшість все ж таки погодилась включити чотирьох депутатів з інших фракцій до складу делегації.

Окрім 21 депутата від партії Зеленського «Слуга народу», до Швейцарії дозволено виїхати по одному депутату від фракцій «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина». Крім того, може бути хтось із партії «За майбутнє», яка підтримує правлячу партію у парламенті.

Газета також нагадує про те, що п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» не допустили до участі у Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі.

Видання також зауважує, що депутати, які не належать до провладної більшості, позбавлені можливості брати участь у єдиному марафоні, який є найважливішим джерелом публічної інформації.

Український саміт у Лугано має вирішальне значення для просування України вперед не лише в економічному, а й у соціальному та політичному планах. Але в опозиційних експертів поки що мало інформації про важливу міжнародну зустріч. Це готує уряд. І влада виключила опозицію з цього процесу – резюмує швейцарське видання.