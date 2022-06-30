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    Думки вголос

    «Добра воля» росіян – це лише психологія бандитів

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Острів Зміїний звільнено від окупантів - «Добра воля» росіян – це лише психологія бандитів
    Острів Зміїний звільнено від окупантів
    фото: ЗСУ

    Весь світ сміється з недолугих виправдань російської армії

    Мовою оригіналу

    Ох уж эти жесты доброй воли от российских военных. Как с той птицей. «Пока не пнешь, не полетит».

    Вот что Himars животворящий делает.

    Сначала в рамках доброй воли ушли из под Киева, теперь вот с острова Змеиный. Скоро будет жест доброй воли «российские военные покинули Херсон, чтобы защитить население города от мести украинских фашистов и показать, что Россия никогда не собиралась оккупировать украинские города».

    Стоит где-то раздолбать российских военных и показать, что у них там нет шансов, то они сразу начинают проявлять свою добрую волю. «Это почему я такой злой был. Потому что у меня велосипеда не было» – так с россиянами не работает. Если им дать велосипед, они украдут второй и придут за третьем. А если россияне получать по морде, то тут сразу же другая история. Добрая воля.

    Откуда это? Это психология бандитов. Путин – типичный бандит, дорвавшийся до власти. Мы вообще все смотрим продолжение популярного когда-то сериала (и книги) «Бандитский Петербург». А бандиты понимают только силу. Когда цивилизованный человек встречает бандита и идет с ним на компромисс, разумно полагая, что бандит тоже хочет компромисса, то бандит, мафиози, воспринимает это как проявление слабости. И снова нападает. И цивилизованному человек чтобы победить бандита надо понять, как мыслит бандит.

    А что же до сельхозпродукции, то доброй воли помогать Украине у русских тут нет. Единственная возможная мотивация, это давление Китая. Но есть оно или нет его – мы об этом никогда не узнаем. Китаю точно не выгоден продовольственный кризис. Но публично говорит России «пшли вон» китайцы не будут. Могут только передавать приветы. Например, через своих казахстанских друзей. А остальное говорить не публично. Но на понятном бандиту языке.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: росія окупанти війна Китай путін зерно Україна урожай Херсон окупація #stoprussia
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    «Добра воля» росіян – це лише психологія бандитів