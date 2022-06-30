Полонений боєць «Азову» дав хоробре інтерв'ю пропагандистам (відео)

Рашисти не змогли змінити переконання українського воїна

Російські пропагандисти взяли «інтерв'ю» в полоненого бійця «Азову». Ним виявився снайпер Антон Крамінський на псевдо «Крама».

«Я не нацист, свастики у мене немає. З татуювань лише руни та козак.

Ви можете багато в чому звинувачувати «Азов», але в нас є військовий етикет. Ми ніколи не стріляли по цивільних і не робили інших злочинів. Ми військові і наше завдання боронити рідну країну», – заявив воїн.

За словами чоловіка, цивільні гинули в основному не через вуличні бої, а через артилерію та масовані авіанальоти, які знищували житлові будинки. На цьому моменті, пропагандисти намагались переконати Антона, що це були обстріли з боку української армії. Але бранець лише посміхнувся.

«Я не буду вас переконувати. У вас своя правда. А я буду говорити, що бачив своїми очима», – спокійно відповів боєць.

Відзначимо, що як рашисти не намагалися, але вони не змогли змусити чоловіка сказати щось погане про «Азов» чи інших побратимів.

Нагадаємо, найбільший з початку війни обмін військовополоненим відбувся учора, 29 червня.

Серед звільнених було 95 захисників «Азовсталі». А серед азовстальців 43 – це бійці полку «Азов».

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі».

Разом з тим, пропагандистські видання РФ повідомляли, нібито Святослав Паламар і Сергій Волинський вивезені на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».