Що хотів сказати Порошенко на саміті Парламентської асамблеї НАТО. Текст промови

«Ми не можемо дати Путіну перемогти в Україні. Це було б поразкою не лише України, а й НАТО та вільного світу», – Порошенко

Головний політичний скандал минулого тижня прогримів увечері 27 травня. Під кінець п'ятниці стало відомо, що п’ятий президент України Петро Порошенко вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його не випустили з країни. Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО».

28 травня Порошенко вдруге прибув у пункт пропуску «Рава Руська». І йому знову відмовили у перетині державного кордону з Польщею. Відповідні фото з прикордонних переходів з'явились у мережі.

Ситуація має дивний вигляд через кілька обставин. По-перше, мета закордонного вояжу Порошенка була відома, а сама поїздка широко анонсована. «Європейська Солідарність» повідомляла про зарубіжні поїздки лідера: згідно з інформацією партії, 29-30 травня 2022 року у складі парламентської делегації України Порошенко мав брати участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Була також запланована низка зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту. А вже 31 травня – 1 червня 2022 року Порошенко мав брати участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП) у Роттердамі (Нідерланди). Відповідне запрошення політик отримав 5 травня від президента Європейської народної партії у Конгресі ЄНП.

У партії зазначили, що всі запрошення були у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та були підписані спікером українського парламенту.

Уже після інциденту на кордоні депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що зв’язалася з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. За словами депутатки, «він підкреслив, що підписав два розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка».

«Главком» звернувся в пресслужбу «Європейської солідарності» з проханням надати план відрядження Порошенка і тези його виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Партія у відповідь надіслала повний текст виступу політика.

Що хотів сказати Порошенко на саміті Парламентської асамблеї НАТО?

Ваші Високоповажності, Шановні друзі, колеги, пані та панове.

Почну з того, що перед Вільнюсом я побував на передовій у Миколаївській області – південному фланзі та гарячій точці у війні проти Росії.

Знаючи, що я буду зустрічатися з усіма вами, українські воїни попросили мене передати вам їхні вітання, прямо з фронту, і їхню подяку за ваші солідарність та підтримку.

Сильні, мужні, з високим рівнем вмотивованості, вони точно будуть боротися до нашої перемоги. Будь ласка, не майте жодних сумнівів щодо цього. Як ніхто інший, вони дуже цінують підтримку самого НАТО та країн НАТО. Не менше, ніж я, з багатьох причин. Без підтримки НАТО дотепер, Україна не змогла б так довго протистояти російським військам і злу Путіна. Без підтримки НАТО на майбутнє навряд чи можна було б думати про перемогу в цій кривавій, неспровокованій і повноцінній війні Путіна проти всіх нас. Саме НАТО та союзники під глобальним керівництвом США та Великої Британії допомагають Україні та вам (!) прогнати Путіна від наших демократій.

Дозвольте висловити свою щиру подяку президенту Байдену та прем’єр-міністру Джонсону за їхню зразкову мужність і політичну мудрість у сміливій боротьбі з Україною проти російського вторгнення.

Путін вважав, що демократії слабкі і заскладні. Путін думав, що демократія не вміє захищатися. І він зробив серйозну помилку. Тому що є інституція, яка може і захищає демократії – і це НАТО. Тому що є союзники, які вміють бути рішучими для відсічі агресії – і це НАТО. Бо є принципи, які нікому не дозволено порушувати, які є дорогоцінними для НАТО, ЄС, та Вільного світу. І ці принципи є наступними: Нікому не дозволено позбавляти суверенну державу її вільного вибору. Як і нікому не дозволено силою змінювати кордони суверенної держави. Путін і Росія кинули виклик самим основам нашого світу, і тому ця боротьба набагато масштабніша, ніж Україна. Вона про всіх нас.

Де-факто за 8 років російської агресії Україна перетворилася на фортецю на східному фланзі НАТО. Ми не дозволяємо Путіну розширити свою війну на інші країни. Українська армія неодноразово доводила, що воює за зразками НАТО. Пишаюся тим, що з 2014 року під моїм командуванням і за допомогою наших союзників по НАТО ми не втрачали часу і створили нову українську армію практично з нуля. Ми воюємо лише з ворогом, якого не запрошували на свою землю. Натомість росіяни воюють за радянськими зразками. Вони борються проти цивільного населення, жінок, дітей, людей похилого віку, а також проти цивільної інфраструктури та культурної спадщини.

Зброєю Путіна є різанина, брехня, зґвалтування, корупція. Він вбиває тисячами, щоб змусити нас усіх, включаючи НАТО, до капітуляції. У своїй голові Путін воює з НАТО, як це колись робив Радянський Союз. У своїй паралельній реальності Путін прагне здобути перемогу над НАТО в якості геополітичного реваншу за розпад Радянського Союзу. Його план полягав у тому, щоб НАТО демонтувала інфраструктуру Альянсу до 1997 року. Путін бачить безпеку Росії у її військовій перевазі над сусідами. Путін бачить безпеку Росії в небезпеці інших.

Урок України – чіткий: ми не можемо дати Путіну перемогти в Україні. Це було б поразкою не лише України, а й НАТО та Вільного світу. Це було б поразкою демократії перед автократією. Пам’ятайте: якщо Україна перестане стріляти, це буде кінець Україні; якщо ж Росія припинить стріляти, це буде кінець війни.

Напередодні саміту НАТО в Мадриді закликаю вас сприймати Україну найбільш відданним союзником НАТО. На полі бою ми довели, що відповідаємо критеріям ПДЧ на всі 100 відсотків. Якщо ми цього не заслуговуємо, то хто заслуговує? Настав час для НАТО вивчити уроки Бухареста 2008 року. Настав час зробити висновки з мужності України та героїзму української армії. Без України в НАТО не буде миру і безпеки для всіх нас. Допоможіть нам врятувати вас! Нам потрібно більше важкого озброєння, і без зволікання. Потрібні акти про ленд-ліз на рівні союзників – щоб підтримати Україну всім, від продовольства до боєприпасів.

Будь ласка, наслідуйте приклад США. Нам потрібне нафтове ембарго, газове ембарго, торгове ембарго проти путінської Росії. Не час для національного егоїзму. Бо гроші, які отримує Путін, пахнуть кров’ю українців. Нам потрібно зупинити Путіна в Україні і зупинити його сьогодні. Чим більше Україна отримає важкого озброєння, чим більше західної підтримки буде Україні, чим руйнівнішими будуть санкції проти Росії, тим коротшим буде наш шлях до миру.