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    Економіка

    Експорт зерна з України: Греція заявила про готовність надати кораблі

    Експорт зерна з України: Греція заявила про готовність надати кораблі
    фото з відкритих джерел

    Греція готова докласти зусиль, щоб зерно, насамперед в Одесі, потрапило до країн, які його потребують

    Греція готова надати свої кораблі для допомоги в експорті зерна з України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Sky News.

    «Греція оголосила, що вони готові надати кораблі для вивезення зерна з України», – сказав Столтенберг на саміті НАТО в Мадриді.

    Тим часом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна «має відіграти особливу роль у цих зусиллях, оскільки вона контролює найбільший у світі торговий флот».

    «Греція знову пропонує допомогу та підтримку будь-яких зусиль, зроблених під егідою ООН для того, щоб зерно, яке зараз перебуває в Україні, насамперед в Одесі, потрапило до країн, які потребують цього сьогодні», – сказав він.

    Раніше повідомлялося, що Японія допоможе Україні зі зберіганням зерна.

    До відома, сьогодні окупаційна адміністрація розпочала відправляти крадене українське зерно кораблями з порту Бердянська.

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    Теги: росія окупанти експорт війна Греція зерно Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    Експорт зерна з України: Греція заявила про готовність надати кораблі