Експорт зерна з України: Греція заявила про готовність надати кораблі

Греція готова докласти зусиль, щоб зерно, насамперед в Одесі, потрапило до країн, які його потребують

Греція готова надати свої кораблі для допомоги в експорті зерна з України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Sky News.

«Греція оголосила, що вони готові надати кораблі для вивезення зерна з України», – сказав Столтенберг на саміті НАТО в Мадриді.

Тим часом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна «має відіграти особливу роль у цих зусиллях, оскільки вона контролює найбільший у світі торговий флот».

«Греція знову пропонує допомогу та підтримку будь-яких зусиль, зроблених під егідою ООН для того, щоб зерно, яке зараз перебуває в Україні, насамперед в Одесі, потрапило до країн, які потребують цього сьогодні», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Японія допоможе Україні зі зберіганням зерна.

До відома, сьогодні окупаційна адміністрація розпочала відправляти крадене українське зерно кораблями з порту Бердянська.