«Слуги народу» проінспектували Золоте і запевнили: бойовики відступають дзеркально



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Мар’яна Безугла визнала, що ризики відносно дзеркальності відведення сил таки існують

Мар’яна Безугла: наразі, за нашою інформацією, дзеркальність з того боку дотримується, але ми завжди маємо ризики

Народні депутати, які 5 листопада відвідали Золоте Луганської області, де наразі триває активна фаза розведення військ, відзначають послідовність і системність того, що побачили. Все відбувається за планом, відповідно до заявлених строків. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказала заступниця голови парламентського Комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла.

«Кілька тижнів тому у нас вже була одна поїздка – експериментальна – і порівняно з тим, що ми бачили тоді, зараз в мене немає ніяких застережень», - зазначила вона. При цьому Безугла визнала, що ризики відносно дзеркальності відведення сил таки існують.

«Наразі, за нашою інформацією, дзеркальність з того боку дотримується, але ми завжди маємо ризики. Крім того, це – різні технічні моменти щодо облаштування. Також – це питання організації військ з нашого боку щодо відведення. Тобто я б розділила два моменти. Це ризики з того боку і різні технічні деталі, з якими ми стикаємося в процесі. Але оскільки нинішнє розведення – це вже другий епізод після станиці Луганської, то технічні дії стають все легшими. До того ж наявна підтримка президента і окремий моніторинг з його боку стосовно залучення сил та засобів для цього процесу», наголосила депутатка.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».