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    Штаб ООС: розведення сил в Золотому завершилося

    • Розсилка
    Штаб ООС: розведення сил в Золотому завершилося

    Військові нагадали, що у разі загрози життю чи здоров’ю, захоплення територій або проникнення ворожих розвідників й диверсантів військовослужбовці дадуть адекватну відповідь

    У Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

    «Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів.

    У разі загрози - життю та здоров’ю, захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

    Нагадаємо, відведення сил і засобів в Золотому почалося 29 жовтня, незважаючи на заяви про обстріл.

    У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

    Сьогодні розведення сил у Петрівському відклали через обстріли.

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