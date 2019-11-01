Штаб ООС: розведення сил в Золотому завершилося



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Військові нагадали, що у разі загрози життю чи здоров’ю, захоплення територій або проникнення ворожих розвідників й диверсантів військовослужбовці дадуть адекватну відповідь

У Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів.

У разі загрози - життю та здоров’ю, захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Нагадаємо, відведення сил і засобів в Золотому почалося 29 жовтня, незважаючи на заяви про обстріл.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

Сьогодні розведення сил у Петрівському відклали через обстріли.

