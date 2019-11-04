Російський депутат вже ошивається у Золотому і розхвалює Зеленського (відео)



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Олексій Журавльов (зліва) відвідав окуповану Луганщину в порушення українського законодавства





Вперше українська сторона вирішила «раптово відвести війська» - заявив російський пропагандист

Депутат російської Державної думи, голова шовіністичної партії «Родіна» Олексій Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

«Як ми з’ясували, дійсно поки що все виконується. Для мене це дивно, але це так. Це вперше за стільки років українська сторона вирішила раптово, буквально за півтори години попередивши, і зробити такий крок - відвести війська. Дійсно, їх тут немає. Ми подивилися», – сказав кремлівський чиновник.





Фото та відеоматеріали свідчать, що Журавльова супроводжували представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та спільного Центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Крім того, цей росіянин зі значним ентузіазмом та цинізмом давав коментарі «пресслужбі» терористичного підрозділу «народна міліція ЛНР», також зустрівся з формальним ватажком «ЛНР», колишнім генералом СБУ Леонідом Пасічником, який порушив присягу та перейшов на бік окупантів.

Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.