206-й батальйон затримав Шуфрича

Військові повідомили, що «взяли» Шуфрича

У п'ятницю, 4 березня, народного депутата від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали.

Про це повідомив військовий і волонтер Андрій Хоманчук у Facebook.

«Ви зараз обісцетесь. Ми взяли Шуфрича», – написав він.

Подробиць затримання нардепа волонтер не повідомив.

Інформацію також підтвердив Юрій Бірюков, український бізнесмен, громадський діяч.

Він опублікував відповідне фото з підписом: «Фоткати наші позиції – заняття дурне і ризиковане».

Нагадаємо, 3 березня 206 батальйон київської Територіальної оборони евакуйовував 400 жінок і дітей з Ірпеня. Усього з Ірпеня та Бучі українська влада та військові вивезли з-під російських обстрілів близько півтори тисячі людей.