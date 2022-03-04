206-й батальйон затримав Шуфрича
Військові повідомили, що «взяли» Шуфрича
У п'ятницю, 4 березня, народного депутата від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали.
Про це повідомив військовий і волонтер Андрій Хоманчук у Facebook.
«Ви зараз обісцетесь. Ми взяли Шуфрича», – написав він.
Подробиць затримання нардепа волонтер не повідомив.
Інформацію також підтвердив Юрій Бірюков, український бізнесмен, громадський діяч.
Він опублікував відповідне фото з підписом: «Фоткати наші позиції – заняття дурне і ризиковане».
Нагадаємо, 3 березня 206 батальйон київської Територіальної оборони евакуйовував 400 жінок і дітей з Ірпеня. Усього з Ірпеня та Бучі українська влада та військові вивезли з-під російських обстрілів близько півтори тисячі людей.