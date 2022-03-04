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    206-й батальйон затримав Шуфрича

    Захисник Києва Андрій Хованчук поділився трофеєм - 206-й батальйон затримав Шуфрича
    Захисник Києва Андрій Хованчук поділився трофеєм

    Військові повідомили, що «взяли» Шуфрича

    У п'ятницю, 4 березня, народного депутата від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали.

    Про це повідомив військовий і волонтер Андрій Хоманчук у Facebook.

    «Ви зараз обісцетесь. Ми взяли Шуфрича», – написав він.

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    206-й батальйон затримав Шуфрича
    206-й батальйон затримав Шуфрича
    206-й батальйон затримав Шуфрича

    Подробиць затримання нардепа волонтер не повідомив.

    Інформацію також підтвердив Юрій Бірюков, український бізнесмен, громадський діяч.

    Він опублікував відповідне фото з підписом: «Фоткати наші позиції – заняття дурне і ризиковане».

    Нагадаємо, 3 березня 206 батальйон київської Територіальної оборони евакуйовував 400 жінок і дітей з Ірпеня. Усього з Ірпеня та Бучі українська влада та військові вивезли з-під російських обстрілів близько півтори тисячі людей.

    Теги: Київ війна Нестор Шуфрич
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    206-й батальйон затримав Шуфрича