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    Бітмейкер із Кропивницького наклав музику на промови Арестовича

    Бітмейкер із Кропивницького наклав музику на промови Арестовича - Бітмейкер із Кропивницького наклав музику на промови Арестовича
    Бітмейкер із Кропивницького наклав музику на промови Арестовича
    фото з відкритих джерел

    Тепер радник президента – MC Relaxovich

    Бітмейкер із Кропивницького Дмитро Фірсов наклав музику на промови радника глави Офісу президента. Відео опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

    Тепер радник президента – MC Relaxovich.

    Олексій Арестович регулярно виходить на зв'язок з українцями та доповідає про актуальну ситуацію.Радника керівника Офісу президента України в соцмережах називають головним «заспокійливим» країни. Його оптимізм і спокій допомагають нам підтримувати бойовий дух, а фрази «Не вішати ніс», «Не нити», «Не піддаватися паніці» стали буквально нашими мантрами.

    В мережі активно поширюють відео з політиком, який самим лише голосом гіпнотизує та заспокоює.

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    Теги: депутат Олексій Гончаренко військові радник Олексій Арестович
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    Бітмейкер із Кропивницького наклав музику на промови Арестовича