Бітмейкер із Кропивницького наклав музику на промови Арестовича

Тепер радник президента – MC Relaxovich

Бітмейкер із Кропивницького Дмитро Фірсов наклав музику на промови радника глави Офісу президента. Відео опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Тепер радник президента – MC Relaxovich.

Олексій Арестович регулярно виходить на зв'язок з українцями та доповідає про актуальну ситуацію.Радника керівника Офісу президента України в соцмережах називають головним «заспокійливим» країни. Його оптимізм і спокій допомагають нам підтримувати бойовий дух, а фрази «Не вішати ніс», «Не нити», «Не піддаватися паніці» стали буквально нашими мантрами.

В мережі активно поширюють відео з політиком, який самим лише голосом гіпнотизує та заспокоює.