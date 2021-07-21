Служба порятунку 112: в Україні нарешті запрацює європейська система екстреної допомоги

Коли саме екстрена служба 112 запрацює, поки не відомо

Про те, що в Україні мають запустити службу екстреної допомоги 112, йшлося ще кілька років тому

В Україні впроваджують систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером – 112. Про це йшлося під час засідання уряду, розповів нардеп Олексій Гончаренко.

«Уряд на сьогоднішньому засіданні забезпечив функціонування міжвідомчої групи, яка буде керувати та слідкувати за впровадженням цієї системи», – зазначив депутат.

Що передбачає нове розпорядження:

надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;

визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.

Як зазначається у пояснювальній записці, через формування оновленого складу Кабміну міжвідомча група «фактично не функціонує». Зміни мають перезапустити роботу органів влади для впровадження системи екстреної допомоги за єдиним номером 112.

Також проєкт передбачає зміни у складі міжвідомчої групи, а також визначає Міністерство внутрішніх справ відповідальним органом за впровадження системи.

Про те, що в Україні мають запустити службу екстреної допомоги 112, йшлося ще кілька років тому. Однак, після зміни урядів цей процес загальмувався.

Безкоштовний номер 112 відомий кожному європейцю, адже набравши на телефоні цю комбінацію цифр, людина потрапляє до диспетчерського центру служби екстреної допомоги, яка координує дії поліції, пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, аварійної газової служби, рятувальних служб. Отже, опинившись у безвиході, людині не треба визначатись, кому телефонувати, а лише сповістити про проблему на 112.

Унікальність номеру 112 у тому, що його можна набрати з будь-якого телефонного апарата – навіть мобільного без SIM-карти, без введення PIN-коду та при заблокованій клавіатурі. Щоправда, у деяких країнах для набору номера 112 в телефоні все-таки має бути SIM-карта.

Під час виклику на номер 112 автоматично визначається місцезнаходження абонента, а також є можливість спілкуватися різними мовами.

Вперше питання про створення такої служби постало ще у 1976 році, коли Європейська конференція адміністрацій пошти та телекомунікацій запропонувала використовувати номер 112 як єдиний загальноєвропейський телефонний номер екстреного виклику.

Але минуло 15 років, перш ніж Рада Європи ухвалила відповідне рішення, і до 1996 року безкоштовна «Система 112» почала діяти у всіх країнах-членах ЄС.

В Україні вперше про екстрену службу порятунку 112 заговорили в 2008 році, відповідальним за створення та впровадження системи уряд тоді визначив Міністерство надзвичайних ситуацій.