В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)

В Україні знеструмлено понад 800 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Без електропостачання залишились: у Полтавській області – 194 населених пункти, Кіровоградській – 158, Черкаській – 157, Київській – 121, Дніпропетровській – 38, Хмельницькій – 37, Одеській – 32, Сумській – 28, Миколаївській – 24, Чернігівській – 19, Чернівецькій – 15, Вінницькій – 14, Запорізькій – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Негода на Закарпатті

У Рахівському районі Закарпатської області несподівано затопило кілька сіл: там підтоплені будинки, розмиті дороги і знищені врожаї.

Найбільше води прийшло в село Великий Бичків. Рясна злива там почалася напередодні після обіду і не вщухала годину. Після того дощова вода з гір хлинула на городи та подвір'я людей. Вона перетворила вулиці села на стрімкі потоки.

Відомо, що подекуди вода сягала до пояса і на такому рівні трималася кілька годин. Також підтоплені господарства в селі Ясіня та Верхнє Водяне. Там працюють рятувальники, а місцева влада підраховує збитки.

Негода на Хмельниччині

За даними ДСНС, упродовж 20-21 липня, у зв’язку з ускладненням погодних умов, рятувальники Хмельниччини п’ять разів виїжджали на прибирання повалених негодою дерев.

Негода на Миколаївщині

20 липня рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовували наслідки негоди у Первомайському та Вознесенському районах.

Як і попереджали синоптики, північ області огорнув циклон. Через сильні пориви вітру та зливу сталось падіння дерев та гілок, які перекрили автошлях Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» у декількох місцях, а також кілька трас. Рятувальники розпиляли гілки та стовбури, та забезпечили подальший рух транспортних засобів. Загалом було прибрано 14 дерев.

Негода на Кіровоградщині

20 липня на території області та Кропивницького спостерігалося погіршення погодних умов у вигляді дощу, місцями сильного, граду та шквалу 15-20 м/с.

Авто вимушені просто-напросто пливти, а на городах град понищив урожай. У багатьох місцях потужний вітер, що супроводжував зливу, повалив дерева.

Додамо, що станом на ранок 21 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП у Київській області знеструмлено 121 населений пункт.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

У Києві під час потужної зливи 19 липня впали приблизно 150 дерев.

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