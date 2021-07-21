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    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)

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    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго - В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
    Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

    В Україні знеструмлено понад 800 населених пунктів

    Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Без електропостачання залишились: у Полтавській області – 194 населених пункти, Кіровоградській – 158, Черкаській – 157, Київській – 121, Дніпропетровській – 38, Хмельницькій – 37, Одеській – 32, Сумській – 28, Миколаївській – 24, Чернігівській – 19, Чернівецькій – 15, Вінницькій – 14, Запорізькій – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Негода на Закарпатті

    У Рахівському районі Закарпатської області несподівано затопило кілька сіл: там підтоплені будинки, розмиті дороги і знищені врожаї.

    Найбільше води прийшло в село Великий Бичків. Рясна злива там почалася напередодні після обіду і не вщухала годину. Після того дощова вода з гір хлинула на городи та подвір'я людей. Вона перетворила вулиці села на стрімкі потоки.

    Відомо, що подекуди вода сягала до пояса і на такому рівні трималася кілька годин. Також підтоплені господарства в селі Ясіня та Верхнє Водяне. Там працюють рятувальники, а місцева влада підраховує збитки.

    Негода на Хмельниччині

    За даними ДСНС, упродовж 20-21 липня, у зв’язку з ускладненням погодних умов, рятувальники Хмельниччини п’ять разів виїжджали на прибирання повалених негодою дерев.

    Негода на Миколаївщині

    20 липня рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовували наслідки негоди у Первомайському та Вознесенському районах.

    Як і попереджали синоптики, північ області огорнув циклон. Через сильні пориви вітру та зливу сталось падіння дерев та гілок, які перекрили автошлях Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» у декількох місцях, а також кілька трас. Рятувальники розпиляли гілки та стовбури, та забезпечили подальший рух транспортних засобів. Загалом було прибрано 14 дерев.

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    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)
    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)
    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)
    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)
    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)
    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)
    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)
    Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

    Негода на Кіровоградщині

    20 липня на території області та Кропивницького спостерігалося погіршення погодних умов у вигляді дощу, місцями сильного, граду та шквалу 15-20 м/с.

    Авто вимушені просто-напросто пливти, а на городах град понищив урожай. У багатьох місцях потужний вітер, що супроводжував зливу, повалив дерева.

    Додамо, що станом на ранок 21 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП у Київській області знеструмлено 121 населений пункт.

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    У Києві під час потужної зливи 19 липня впали приблизно 150 дерев.

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    Теги: електроенергія рятувальники Україна негода
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    В Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги (фото, відео)