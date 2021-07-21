ДСНС, поліція та місцева влада обурені: керівництво «Рівнеазоту» мовчало про аварію?

Керівництво підприємства в установленому порядку не повідомило відповідні служби про надзвичайну подію

Рятувальники та інші відповідальні служби дізнались про аварію на заводі «Рівнеазоті» із соцмереж, оскільки підприємство нічого не повідомило. Тепер у керівництва вимагатимуть пояснень та скерують перевірки. Про це йшлось під час оперативного засідання комісії Рівненської міської тергромади, пише місцеве видання «Еко.Район»

За словами керівника районного управління ДСНС Сергія Демидюка, рятувальники про подію на «Рівнеазоті» дізнались з соцмереж. Попри те, що повідомлень про аварію до служби порятунку не надходило, в ДСНС вирішили відправити три одиниці техніки на місце події. Правда, коли рятувальники вже прибули на місце події, хмари не виявили.

«Після спілкування з керівництвом підприємства, вдалось з'ясувати, що в цеху з виробництва азотної кислоти внаслідок розгерметизації трубопроводу в ділянці сталася аварійна зупинка з викидом в атмосферу нітрозних газів, що призвело до утворення хмари жовто-оранжевого кольору», – зазначив Демидюк.

Як розповів начальник відділу чергової служби управління патрульної поліції в Рівненській області Андріан Горбачевський, на лінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про вибух на підприємстві.

«Працівники поліції здійснювали забезпечення дорожнього руху, охорону публічного громадського правопорядку та у разі необхідності були готові до організації евакуації населення. З прибуттям на місце події жодної інформації стосовно надзвичайної події чи ситуації працівники «Рівнеазоту» не надали. За фактом події внесені відомості про Єдиного реєстру досудових розслідувань», – додав Горбачевський.

Зазначається, що о 17:50 надійшло повідомлення від невідомої особи, а не від повноважених на те осіб. Це приблизно за годину після аварії на підприємстві.

«Єдиний виклик, який отримало управління надзвичайних ситуацій міста про подію, це було повідомлення від поліції на лінію 1553 Рівненського міськвиконкому. Після цього моментально черговий Служби 1553 вийшов на зв'язок з ДСНС, які вже збирались на виїзд. Був постійний зв'язок з диспетчером «Рівнеазоту», але інформації про суть (який газ, його склад і тп. ) не було. Єдина інформація від них була, що ситуація ліквідована силами самих працівників заводу. На жаль, ці проблеми в оповіщенні і взаємодії вчора показали негативний результат. Це треба відпрацьовувати і негайно», – наголосив начальних управління Руслан Демуров.

Також він підкреслив, що підприємство зареєстроване у Городецькій ОТГ, проте служба цивільного захисту цієї громади не зреагувала на подію.

За підсумками засідання комісія вирішила провести позапланову перевірку хімічно небезпечних підприємств міста, перевірити також і потенційно небезпечні об’єкти з масовим перебуванням людей, які працюють на території громади. Крім того, проведуть стимуляційні навчання щодо реагування у надзвичайних ситуацій. Також навчання пройдуть нові керівники Рівненського міськвиконкому та їх працівники.

Нагадаємо, через аварію на «Рівнеазоті» синоптики попередили про можливі кислотні дощі.

Як відомо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Сьогодні біля підприємства та у Рівному досліджують ґрунт.