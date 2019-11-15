Хабар у $300 тисяч: суд відправив під домашній арешт чиновницю Офісу президента



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На підозрювану Світлана Кондзелю покладено ряд процесуальних обов'язків, в тому числі носіння електронного браслета Фото: 5 канал

Прокурор наполягав на застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодового домашнього арешту.

Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

Також на підозрювану покладено ряд процесуальних обов'язків, в тому числі носіння електронного браслета.

Зазначається, що прокурор САП наполягав на застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.

Сьогодні раніше ВАКС обрав запобіжні заходи іншим двом підозрюваним у справі. Зокрема, екс-заступниці міністра культури Вікторії Лісничій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.

Як відомо, Ліснича разом із головою департаменту Офісу президента Світланою Кондзелею фігурує у корупційному скандалі - вимаганням $300 тис. за сприяння у призначенні на посаду у НАК «Нафтогазі України».

Раніше повідомлялося, що глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента отримала 150 тисяч доларів хабаря.

Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

Згодом стало відомо, що вона діяла разом зі спільниками.