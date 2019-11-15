Голові правління «Райфайзен банку» суд призначив заставу 5 у млн грн



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Олександр Писарук зобов'язаний внести заставу протягом п’яти днів Фото: LIGA.net

Голові правління «Райфайзен банку» суд призначив заставу 5 у млн грн

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління «Райфайзен банку» Олександра Писарука і встановив йому заставу 5 млн грн.

Таке рішення суд оголосив у п'ятницю.

Писарук зобов'язаний внести заставу протягом п’яти днів.

У разі внесення застави Писарук зобов'язаний здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро просило Антикорупційний суд взяти Писарука під варту і встановити заставу в 30 млн грн.

Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України — «Райфайзен банку», щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку».

Напередодні колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що можливе затримання голови правління «Райфайзен банку».