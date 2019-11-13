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    Служба судової охорони візьме під охорону Антикорупційний суд до грудня

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    Будівля Вищого антикорупційного суду - Служба судової охорони візьме під охорону Антикорупційний суд до грудня
    Будівля Вищого антикорупційного суду
    Ілюстративне фото

    Голова Служби судової охорони Бондар: Вищий антикорупційний суд перейде під нашу охорону до кінця листопада цього року

    Служба судової охорони має намір взяти під охорону Вищий антикорупційний суд до кінця листопада. Про це сказано у повідомленні пресслужби Служби судової охорони.

    Голова Служби судової охорони Валерій Бондар зазначив, що питання організації охорони і безпеки Антикорупційного суду вже детально вивчені та проаналізовані, зроблені відповідні розрахунки сил і засобів.

    «Вищий антикорупційний суд перейде під нашу охорону до кінця листопада цього року», - повідомив він.

    Зазначається, що водночас проблемним залишається питання надання особистої фізичної охорони всім 38 суддям, адже відповідно до закону «Про Вищий антикорупційний суд» їм (а в разі необхідності - і членам їхніх сімей) надається цілодобова охорона, а також здійснюється цілодобова охорона житла судді, його майна.

    Обговорюючи це питання, маршали судової охорони США Джон Сігрівс і Ернесто Гонсалес висловили готовність підготувати пропозиції про забезпечення фізичної безпеки суддям Антикорупційного суду тільки в разі реальної загрози їм або членам їхніх сімей.

    Цю ідею підтримали голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич і керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

    Таким чином, учасники робочої зустрічі керівництва Антикорупційного суду і Служби судової охорони з групою експертів Служби маршалів США дійшли спільного висновку про необхідність внесення змін до чинного законодавства, зокрема конкретизації умов надання та зняття з судді Антикорупційного суду цілодобової фізичної охорони.

    Раніше Служба судової охорони заявляла про намір взяти під охорону всі суди до 2021 року.

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