У Запоріжжі смерч пошматував будинки (відео)

Потужний вихор пошкодив близько десятка будинків

Смерчі в Запорізькій області останніми роками стали досить звичним явижем. «Сезон торнадо» традиційно приходить одразу ж із настанням тепла. У більшості випадків смерчі оминають населені пункти, але цього разу не поталанило селу Широке. Про це повідомляє телеграм-канал РіднеЗп.

На поширеному відео видно, що смерч пронісся над Широким, зриваючи шматки шиферу з дахів, руйнуючи паркани та піднімаючи у повітря всілякий мотлох. За повідомленням очевидців, унаслідок стихії пошкоджено близько десяти будинків.

Як нещодавно повідомлялося, під Маріуполем на трасі Маріуполь-Мангуш сталася надзвичайна подія: неподалік від дороги утворився сорокаметровий смерч, який пошкодив автомобіль. За словами очевидця Артема Мамонтова, який близько полудня їхав по трасі з Маріуполя в Мангуш, смерч рухався ліворуч від траси. Попереду на машині їхав його знайомий, від його автомобіля смерч відірвав двірник. В результаті Мамонтову довелося пришвидшитися, аби не пошкодити автомобіль.