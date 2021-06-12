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    У Запоріжжі смерч пошматував будинки (відео)

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    Смерч наробив лиха у Запоріжжі - У Запоріжжі смерч пошматував будинки (відео)
    Смерч наробив лиха у Запоріжжі
    Скрішот із відео телеграм-каналу РіднеЗп

    Потужний вихор пошкодив близько десятка будинків

    Смерчі в Запорізькій області останніми роками стали досить звичним явижем. «Сезон торнадо» традиційно приходить одразу ж із настанням тепла. У більшості випадків смерчі оминають населені пункти, але цього разу не поталанило селу Широке. Про це повідомляє телеграм-канал РіднеЗп.

    На поширеному відео видно, що смерч пронісся над Широким, зриваючи шматки шиферу з дахів, руйнуючи паркани та піднімаючи у повітря всілякий мотлох. За повідомленням очевидців, унаслідок стихії пошкоджено близько десяти будинків.

    Як нещодавно повідомлялося, під Маріуполем на трасі Маріуполь-Мангуш сталася надзвичайна подія: неподалік від дороги утворився сорокаметровий смерч, який пошкодив автомобіль. За словами очевидця Артема Мамонтова, який близько полудня їхав по трасі з Маріуполя в Мангуш, смерч рухався ліворуч від траси. Попереду на машині їхав його знайомий, від його автомобіля смерч відірвав двірник. В результаті Мамонтову довелося пришвидшитися, аби не пошкодити автомобіль.

    Теги: стихійні лиха Запорізька область
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    У Запоріжжі смерч пошматував будинки (відео)