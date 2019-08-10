Тайфун у Китаї забрав життя 18 людей



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14 осіб числяться зниклими безвісти

Тайфун «Лекіма», який обрушився на східну частину Китаю, забрав життя щонайменше 18 осіб. Про це повідомляє CBC.

14 осіб з провінції Чжецзян вважаються зниклими безвісти. За даними ЗМІ, в цій провінції сильні дощі призвели до гірського обвалу.

Тим часом влада Китаю евакуювала понад 1 млн людей, у тому числі 253 тис. - з Шанхаю. Близько 100 тис. людей перебувають у центрах тимчасового розміщення.

На узбережжі на південь від Шанхаю понад 200 житлових будинків зруйновані і 3,2 тис. були пошкоджені.