Тайфун у Китаї забрав життя 18 людей
14 осіб числяться зниклими безвісти
Тайфун «Лекіма», який обрушився на східну частину Китаю, забрав життя щонайменше 18 осіб. Про це повідомляє CBC.
14 осіб з провінції Чжецзян вважаються зниклими безвісти. За даними ЗМІ, в цій провінції сильні дощі призвели до гірського обвалу.
Тим часом влада Китаю евакуювала понад 1 млн людей, у тому числі 253 тис. - з Шанхаю. Близько 100 тис. людей перебувають у центрах тимчасового розміщення.
На узбережжі на південь від Шанхаю понад 200 житлових будинків зруйновані і 3,2 тис. були пошкоджені.