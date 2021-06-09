Не лише грози. В Україні зафіксували нищівні смерчі (відео)

Очевидець розповів, що бачив такий великий смерч вперше

Під Маріуполем на трасі Маріуполь-Мангуш сталася надзвичайна подія: неподалік від дороги утворився сорокаметровий смерч, який пошкодив автомобіль.

За словами очевидця Артема Мамонтова, який близько полудня їхав по трасі з Маріуполя в Мангуш, смерч рухався ліворуч від траси. Попереду на машині їхав його знайомий, від його автомобіля смерч відірвав двірник. В результаті Мамонтову довелося пришвидшитися, аби не пошкодити автомобіль.

Смерч був висотою близько сорока метрів, він прихопив листя, гілки та інше сміття.

За даними очевидця, смерч імовірно пройшов через дачний кооператив. Поки не встановлено, які руйнування завдала стихія в цьому населеному пункті.

Очевидець також розповів, що бачить такий великий смерч вперше. «Він в діаметрі був метрів 30-40», – згадує він.

Додамо, що негода в Маріуполі триває другий тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

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