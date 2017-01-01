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    Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус

    Легковий автомобіль згорів через пошкоджений бензобак
    На Рівненщині 6 грудня водій на трасі Київ – Чоп зіткнулися автомобіль ВАЗ та автобус Setra. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Рівненській області. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, із невідомих поки причин, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом.
    • Сьогодні, 06:28
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    Легковий автомобіль згорів через пошкоджений бензобак

    На Рівненщині 6 грудня водій на трасі Київ – Чоп зіткнулися автомобіль ВАЗ та автобус Setra.

    Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Рівненській області.

    За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, із невідомих поки причин, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом.

    Легковик відкинуло на відбійник і він почав горіти через пошкоджений бензобак. Його кермувальник від отриманих травм загинув на місці.

    В автобусі перебували водій та пасажир, ніхто не постраждав.

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    Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус
    Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус
    Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус
    Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус
    Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус
    Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус
    Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус

    Нагадаємо, у Житомирському районі на трасі «Київ-Чоп» маршрутка зіштовхнулась із снігоприбиральною машиною. 

    Рятувальників викликали, аби деблокувати водія із понівеченої кабіни буса «Mercedes Sprinter».

    Відомо, що пригода сталась сьогодні вранці, у маршрутці знаходилось четверо пасажирів. З невідомих причин водій буса зіштовхнувся із снігоприбиральною машиною МАЗ.

    ДТП водій автомобіль Рівненщина
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