Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус
- Сьогодні, 06:28
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Легковий автомобіль згорів через пошкоджений бензобак
На Рівненщині 6 грудня водій на трасі Київ – Чоп зіткнулися автомобіль ВАЗ та автобус Setra.
Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Рівненській області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, із невідомих поки причин, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом.
Легковик відкинуло на відбійник і він почав горіти через пошкоджений бензобак. Його кермувальник від отриманих травм загинув на місці.
В автобусі перебували водій та пасажир, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Житомирському районі на трасі «Київ-Чоп» маршрутка зіштовхнулась із снігоприбиральною машиною.
Рятувальників викликали, аби деблокувати водія із понівеченої кабіни буса «Mercedes Sprinter».
Відомо, що пригода сталась сьогодні вранці, у маршрутці знаходилось четверо пасажирів. З невідомих причин водій буса зіштовхнувся із снігоприбиральною машиною МАЗ.