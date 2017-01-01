Смертельна ДТП на Рівненщині: водій ВАЗу влетів в автобус

Легковий автомобіль згорів через пошкоджений бензобак

На Рівненщині 6 грудня водій на трасі Київ – Чоп зіткнулися автомобіль ВАЗ та автобус Setra.

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Рівненській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, із невідомих поки причин, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом.

Легковик відкинуло на відбійник і він почав горіти через пошкоджений бензобак. Його кермувальник від отриманих травм загинув на місці.

В автобусі перебували водій та пасажир, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Житомирському районі на трасі «Київ-Чоп» маршрутка зіштовхнулась із снігоприбиральною машиною.

Рятувальників викликали, аби деблокувати водія із понівеченої кабіни буса «Mercedes Sprinter».

Відомо, що пригода сталась сьогодні вранці, у маршрутці знаходилось четверо пасажирів. З невідомих причин водій буса зіштовхнувся із снігоприбиральною машиною МАЗ.