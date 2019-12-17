Смертельна ДТП з автобусом Херсон-Москва: поліція відкрила провадження



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Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП водій автобуса та двоє пасажирів загинули на місці

Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса сполученням Херсон-Москва і вантажівки, у якій загинули троє людей та шістнадцять травмовано. Про це пресслужба ГУНП в області.

ДТП сталася увечері 16 грудня на автодорозі Кіпті–Глухів–Бачівськ у Бахмацькому районі. Зіткнулися вантажівка Iveco під керуванням громадянина Сербії та зустрічний рейсовий автобус «Неоплан» сполученням Херсон-Москва, за кермом якого перебував громадянин України.

«За попередньою інформацією, водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою», - додали у поліції.

Також вказано, що під час зіткнення з напівпричепа вантажівки вилетіли рулони пресованого паперу та пошкодили проїжджаючий автомобіль Toyota Camry.

«Внаслідок автопригоди водій автобуса та двоє пасажирів загинули на місці, 16 людей госпіталізовано до Бахмацької лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. У числі травмованих — змінний водій та пасажири автобуса, а також водій вантажівки та пасажир легкової Toyota», - зазначили правоохоронці.

Поліцейські, які першими дісталися місця трагедії, активно надавали допомогу медикам у госпіталізації потерпілих. Крім того, правоохоронці забезпечили тимчасовий прихисток для матері з 8-місячним немовлям — єдиною дитиною серед пасажирів постраждалого автобуса. Про це поліцейські оперативно домовилися з жителями найближчого села, які охоче прийняли жінку з дитям.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб). Максимальне покарання згідно з нею — до десяти років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.