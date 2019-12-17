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    На Львівському шосе у Вінниці автівка влетіла у паркан: травмовано 20-річну дівчину

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    На Львівському шосе у Вінниці автівка влетіла у паркан: травмовано 20-річну дівчину

    Поліція розслідує обставин аварії, у якій травмувалась 20-річна дівчина

    14 грудня водій автомобіля Toyota Corolla допустив зіткнення з парканом. У результаті аварії травмувалась 20-річна пасажирка.

    Аварія сталась в Вінниці близько пів на другу годину ночі на вулиці Львівське шосе. Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    30-річний водій автомобіля Toyota, житель Вінниці, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з парканом.

    У результаті аварії травмувалась 20-річна пасажирка авто, жителька Вінницького району. Вона з політравмою госпіталізована у лікарню.  
    Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

    У водія відібрані зразки крові на встановлення вмісту алкоголю у крові.

    Обставини аварії з'ясують слідчі в ході досудового розслідування.

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правопорушнику загрожує покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

    ДТП Вінниця водій автомобіль розслідування поліція
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