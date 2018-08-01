Смертний вирок виборчій реформі? У Порошенка хочуть переписати коаліційну угоду



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Сергій Березенко

«Коаліційна угода- це не догма», вважає соратник президента

Коаліційна угода, укладена у 2014 році, містить обіцянку змінити виборчу систему. Наразі ж представники БПП відхрещуються від неї та запевняють, що коаліційну угоду варто переглянути та внести туди зміни. Зокрема про це заявляє Сергій Березенко, один з представників БПП. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами політика, близького до президента, кожен підписант мав би нести відповідальність за те, що прописано у коаліційній угоді. «Давайте, будь ласка, повернемо в коаліцію Юлію Володимирівну (Тимошенко, «Батькіщина» - «Главком»), Олега Валерійовича (Ляшка, Радикальна партія - «Главком»), Андрія Івановича (Садового, «Самопоміч» - «Главком») і почнемо відповідати», - так пояснює Березенко невиконання обіцянок прописаних в угоді.

Депутат стверджує, що хоча коаліційна угода і вважається дійсною, адже є як мінімум дві фракції, які нею керуються (БПП та «Народний фронт»), але вона має бути переглянута та змінена. «Ми за час роботи парламенту з 2014 року навіть Конституцію змінили (зокрема, в частині судочинства). То що – не зможемо змінити коаліційну угоду? Це не догма: дані норми туди вписали політичні сили, які взяли й вийшли з коаліції», - наголошує Березенко.

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