Смешко пояснив, чому взяв до своєї команди співака Білоножка



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Віталій Білоножко балотуватиметься у парламент

Зазвичай політики лишають питання розвитку культури поза увагою, тоді як такі ініціативи дуже важливі, - заявив Смешко

У виборчому списку партії Ігоря Смешка «Сила і честь» є співак і народний артист України Віталій Білоножко. З якою метою артист іде в парламент, розповів голова політичної сили в ефірі телеканалу ZiK.

«Віталій Білоножко – носій української пісні, який навіть в радянські часи зберігав і розповсюджував нашу рідну мову та культуру. У список партії він потрапив як людина, що розуміється на проблемах вітчизняної культури. Білоножко має прекрасну ідею законодавчого закріплення меценатства. Його досвід потрібен, щоб допомогти розвитку української культурі не тільки бюджетом, який очевидно є дуже лімітованим, а й запровадити меценатство, як це вже було колись у нас і досі існує в усіх розвинених країнах світу», – пояснює Ігор Смешко.

Він стверджує, що зазвичай політики лишають питання розвитку культури поза увагою, тоді як такі ініціативи дуже важливі.

«Я хочу, щоб весь світ знову згадав про Шевченка, Котляревського, Гоголя. І щоб освіта наших дітей, знання декількох іноземних мов та світових культур стала здивуванням для «старої Європи». Наші предки мріяли про те, щоб Україна стала частиною світового культурного простору, але потрібно створити умови для цього».

Віталій Білоножко розпочав свою творчу кар’єру ще в 1981 році, у 1995 році отримав звання народного артисту України. Є засновником і організатором Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець».