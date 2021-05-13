Снайпер окупантів застрелив українського бійця на Донбасі

У результаті ворожого снайперського вогню військовослужбовець з операції Об'єднаних сил отримав несумісне з життям поранення

На місці вбивства працюють представники військової частини і робочої групи Збройних сил України

У четвер, 13 квітня, на Донбасі від пострілу снайпера бойовиків загинув український військовий. Про це повідомив прес-центр оперативно-тактичної групи «Схід».

«У результаті ворожого снайперського вогню військовослужбовець з операції Об'єднаних сил отримав несумісне з життям поранення», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини і робочої групи Збройних сил України.

«Дії російських окупантів підтверджують, що ворог спеціально порушує режим припинення вогню і не хоче дотримуватися існуючих угод», – підкреслюється в заяві.

Командування висловило співчуття рідним і близьким загиблого.

Як повідомлялося, російські терористи обстріляли українські позиції біля Верхньоторецького та Пісків.

Також бойовики обстріляли машину саперів поблизу Гранітного.