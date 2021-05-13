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    Снайпер окупантів застрелив українського бійця на Донбасі

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    У результаті ворожого снайперського вогню військовослужбовець з операції Об'єднаних сил отримав несумісне з життям поранення - Снайпер окупантів застрелив українського бійця на Донбасі
    У результаті ворожого снайперського вогню військовослужбовець з операції Об'єднаних сил отримав несумісне з життям поранення
    Фото з відкритих джерел

    На місці вбивства працюють представники військової частини і робочої групи Збройних сил України

    У четвер, 13 квітня, на Донбасі від пострілу снайпера бойовиків загинув український військовий. Про це повідомив прес-центр оперативно-тактичної групи «Схід».

    «У результаті ворожого снайперського вогню військовослужбовець з операції Об'єднаних сил отримав несумісне з життям поранення», – йдеться в повідомленні.

    На місці події працюють представники військової частини і робочої групи Збройних сил України.

    «Дії російських окупантів підтверджують, що ворог спеціально порушує режим припинення вогню і не хоче дотримуватися існуючих угод», – підкреслюється в заяві.

    Командування висловило співчуття рідним і близьким загиблого.

    Як повідомлялося, російські терористи обстріляли українські позиції біля Верхньоторецького та Пісків.

    Також бойовики обстріляли машину саперів поблизу Гранітного.

    Теги: бойовики на Донбасі військові снайпер Операція Об’єднаних сил
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