Снайпер окупантів застрелив українського бійця на Донбасі
На місці вбивства працюють представники військової частини і робочої групи Збройних сил України
У четвер, 13 квітня, на Донбасі від пострілу снайпера бойовиків загинув український військовий. Про це повідомив прес-центр оперативно-тактичної групи «Схід».
«У результаті ворожого снайперського вогню військовослужбовець з операції Об'єднаних сил отримав несумісне з життям поранення», – йдеться в повідомленні.
На місці події працюють представники військової частини і робочої групи Збройних сил України.
«Дії російських окупантів підтверджують, що ворог спеціально порушує режим припинення вогню і не хоче дотримуватися існуючих угод», – підкреслюється в заяві.
Командування висловило співчуття рідним і близьким загиблого.
Як повідомлялося, російські терористи обстріляли українські позиції біля Верхньоторецького та Пісків.
Також бойовики обстріляли машину саперів поблизу Гранітного.