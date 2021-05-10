На Луганщині спіймано контрабандистів з двома тисячами рапір для фехтування

Спортивне приладдя намагалися вивезти з окупованої території через лінію розмежування та мінні поля

Поблизу контрольного пункту виїзду-вʼїзду неподалік від Станиці Луганської прикордонники виявили двох місцевих мешканців, що намагалися вивезти з окупованої території понад дві тисячі рапір для фехтування. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Двох «фехтувальників», які намагалися пробратися до лінії розмежування через мінні поля, сьогодні на світанку виявили військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил. Завдяки завчасно отриманої інформації від прикордонників Луганського загону, військовослужбовці ОТУ «Північ» і 80 окремої десантно-штурмової бригади на околиці населеного пункту Станиця Луганська, в 500 метрах від КПВВ, виявили двох чоловіків, яких передали прикордонникам відділу «Станиця Луганська», – йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, громадяни прямували до лінії розмежування для того, щоб забрати товар і пізніше за винагороду перемістити його в населений пункт Станиця Луганська.

Так, 2200 рапір для фехтування в умовленому місці для них залишили жителі тимчасово окупованого Луганська.

«Варто зазначити, що рапіри належать до групи товарно-матеріальних цінностей, заборонених для переміщення через лінію розмежування. Це вже третій випадок припинення правоохоронцями спроб доставити такий товар з тимчасово окупованої території», – додали у відомстві.

За даним фактом поінформовано представників компетентних правоохоронних органів.

Щодо чоловіків складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.204-3 КУпАП (порушення порядку переміщення товарів в район або з району проведення антитерористичної операції). Санкція статті передбачає конфіскацію вилучених товарів.

Раніше повідомлялося, що через провокації з боку російських окупантів з семи відкритих КПВВ в зоні проведення операції обʼєднаних сил, стабільно працює лише один – у Станиці Луганській.