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    Сніданок на асфальті. У Дніпрі завдяки спеці провели експеримент (фото)

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    Висока температура повітря в місті дозволила місцевим жителям провести вдалий експеримент&nbsp; - Сніданок на асфальті. У Дніпрі завдяки спеці провели експеримент (фото)
    Висока температура повітря в місті дозволила місцевим жителям провести вдалий експеримент 
    Фото: з відкритих джерел

    12 липня стовпчики термометрів показуватимуть удень до 29-34 градусів

    Уся Україна у ці дні переживає аномальну спеку, особливо її відчувають на собі жителі мегаполісів. У Дніпрі місцеві мешканці вирішили показати наскільки нагрівається асфальт у місті і посмажили на ньому яйце. Про це розповіли в соціальних мережах

    Розбили яйце на розпечений асфальт і поділилися результатом в соціальних мережах.

    «Мабуть хтось вирішив провести експеримент. І судячи з усього вдало. Думаю не зайвими буде нагадати, завжди при собі мати водичку. На фото тупик Вітрила і яєчня на асфальті», – написано в повідомленні.

    У коментарях експеримент називають «сніданком на асфальті» і переживають за бездомних тварин.

    У найближчі дні в Україні утримається дуже спекотна погода. У понеділок, 12 липня, стовпчики термометрів показуватимуть удень до 29-34 градусів, а вночі буде 15-21 градус. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    «Спека найближчими днями утримається на всій території України. А от з опадами ситуація буде більш динамічною. До західних областей наблизиться фронтальна система циклону ARNO, тому на заході України пройдуть короткочасні грозові дощі. У дощі понеділок пройдуть у більшості областей (крім заходу та сходу). Проте на температурний фон опади суттєво не впливатимуть – він буде залишатись високим», – повідомили синоптики.

    Теги: Дніпро спека їжа Україна
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    Сніданок на асфальті. У Дніпрі завдяки спеці провели експеримент (фото)