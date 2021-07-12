Аномалії тривають. У Долині Смерті зафіксували надвисоку температуру (фото)

Національна метеорологічна служба попередила жителів про високі температури

Захід США у полоні спеки, зокрема в Долині Смерті температура досягла +54 градусів. Про це інформує Reuters.

Національна метеорологічна служба зафіксувала температуру на рівні +54 градуси за Цельсієм, що в разі підтвердження стане одним з найвищих показників, коли-небудь зареєстрованих на Землі.

Відомо, що один із рейнджерів зафіксував температуру тротуару біля центру для відвідувачів. Вона становила 178 градусів за Фаренгейтом (+81,1 за Цельсієм) в неділю вдень.

Туристи залишали свої автомобілі з кондиціонерами тільки для того, аби позувати для фотів з термометром.

Національна метеорологічна служба випустила попередження про надмірну спеку на більшій частині території регіону і попередила жителів, що високі температури можуть бути небезпечні для їх здоров'я, особливо для маленьких дітей і літніх людей.

Виснажлива спека, що поширилася на більшу частину Тихоокеанського Північного Заходу, чинила тиск на електромережі та спровокувала великі лісові пожежі, в тому числі пожежа в Південному Орегоні, що загрожувала 1200 будинкам.

6 липня губернатор Кейт Браун оголосила надзвичайний стан.

Додамо, що понад 30 людей стали жертвами аномальної спеки в Канаді за минулі дві доби. В Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, зросла до 46,6 градуса.

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