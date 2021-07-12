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    Тиждень почнеться зі спеки: прогноз погоди на 12 липня

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    Спека триватиме - Тиждень почнеться зі спеки: прогноз погоди на 12 липня
    Спека триватиме

    У більшості областей України очікуються дощі з грозами

    У найближчі дні в Україні утримається дуже спекотна погода.

    У понеділок, 12 липня, стовпчики термометрів показуватимуть удень до 29-34 градусів, а вночі буде 15-21 градус. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    «Спека найближчими днями утримається на всій території України. А от з опадами ситуація буде більш динамічною. До західних областей наблизиться фронтальна система циклону ARNO, тому на заході України пройдуть короткочасні грозові дощі. У дощі понеділок пройдуть у більшості областей (крім заходу та сходу). Проте на температурний фон опади суттєво не впливатимуть – він буде залишатись високим», – повідомили синоптики.

    12 липня в окремих районах можливий град та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.

    У західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    Фото Українського гідрометцентру

    Нагадаємо, синоптики спрогнозували, коли спаде спека.

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    Теги: прогноз погоди спека
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    Тиждень почнеться зі спеки: прогноз погоди на 12 липня