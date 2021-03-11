На Волині через підвищення води у річках може затопити двори

У Криму, Запоріжжі, на Донеччині та Луганщині 12 березня без опадів

Найбільше можуть постраждати ті населені пункти, які розташовані поблизу гірських річок

Сьогодні та завтра, 11-12 березня, на річці Прип'ять продовжиться підйом рівня води. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

При подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь i присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi. Подальше затоплення заплавних територій – жовтий рiвень небезпеки.

Протягом 10 березня на річках області спостерігались коливання рівнів води з перевагою спаду в межах 2-8 см. На р. Прип’ять у створах постів Річиця і Люб’язь, р. Вижівка – Стара Вижівка, р. Стохід – Любешів, р. Стир – Млинок, Колки, Щуровичі, р.Західний Буг – Литовеж рівні води перевищують відмітки заплав. На озері Світязь рівень води становить 124 см.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зi снiгопадами 11 березня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 рiвень.

Завтра, 12-го березня, атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на заході – переважно дощ та мокрий сніг.

У Києві 12 березня очікується зміна погоди. Посилиться вітер до сильного, вдень прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом.

Нагадаємо, 3 березня внаслідок підйому рівня води на 0,3 метра в басейні річки Західний Буг, сталося підтоплення підрозділу Червоноградської рятувальної станції.

Через підняття рівня води на Рівненщині також сталося підтоплення. У деяких селах вулицями можна проїхати лише на тракторі.

Еколог, голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков розповів, що найбільше можуть постраждати ті населені пункти, які розташовані поблизу гірських річок. Небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі ріки. На його думку, найбільше від паводків постраждає Закарпатська область.