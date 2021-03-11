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    Сніг і хуртовини. Циклон готує українцям неприємні сюрпризи перед вихідними

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    На Україну суне циклон зі снігом і хуртовинами - Сніг і хуртовини. Циклон готує українцям неприємні сюрпризи перед вихідними

    На Україну суне циклон зі снігом і хуртовинами

    Фото: promin.cv.ua

    Температура повітря у столиці 12 березня коливатиметься близько нуля, а потепління передбачається в суботу-неділю

    Потужна циклонічна система із атмосферними фронтами переміщується зараз із Західної Європи в напрямку Східної, до України. Завтра, 12-го березня, атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на заході – переважно дощ та мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «До Харківщини, Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде хіба аж пізно ввечері чи вже 13-го березня. Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина завтра втримаються від опадів. Вітер в Україні очікується південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів», – написала вона.

    Температура повітря завтра протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на сході України очікується до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме, до +4+7 градусів.

    У Києві 12 березня очікується зміна погоди. Посилиться вітер до сильного, вдень прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом.

    «Враховуючи, що завтра - п'ятниця, завершення робочого тижня, тричі подумайте у зв'язку із такою синоптичною ситуацією, чи варто їхати на роботу автомобілем. Бо якщо завтра ви раненько виїжджатимете з дому, ще може навіть світити сонце і ви звично тролитимете синоптиків, а вже ввечері саме синоптики можуть вправлятися у жартах та іронії», попередила синоптикиня.

    Діденко додала, що температура повітря у столиці 12 березня коливатиметься близько нуля.

    А потепління передбачається в суботу-неділю.

    Теги: снігопад повітря вітер дощ Наталка Діденко
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