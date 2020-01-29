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    Сніг, вітер та ожеледиця: у четвер на киян чекає «нельотна» погода

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    Сніг, вітер та ожеледиця: у четвер на киян чекає «нельотна» погода

    Фахівці закликають водіїв і пішоходів бути обережними

    У четвер, 30 січня, вночі на дорогах Києва очікується ожеледиця, вранці та вдень – пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    Окрім того, у четвер у Києві прогнозують мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • дотримуйтеся швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

    Основні правила поведінки під час посилення вітру:

    • при сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
    • у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;
    • уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку;
    • перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети;
    • при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.

    Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

    Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр снігопад
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