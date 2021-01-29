Снігопад в Україні: без світла залишаються 182 населених пункти
Залишаються знеструмленими 182 населених пункти у чотирьох областях
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
За станом на 20:00 29 січня знеструмлено 100 населених пунктів в Одеській області, 78 – в Миколаївській, три – у Кіровоградській і один – у Дніпропетровській.
Відновленням подачі електрики займаються бригади обленерго.
Зазначено, що на дорогах загального користування забезпечений проїзд за винятком деяких обмежень у трьох регіонах. Так, в Одеській області обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган.
Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.
Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі.