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    Снігопад в Україні: без світла залишаються 182 населених пункти

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    Над відновленням енергопостачання працюють бригади обленерго - Снігопад в Україні: без світла залишаються 182 населених пункти
    Над відновленням енергопостачання працюють бригади обленерго
    Фото: ДСНС

    Залишаються знеструмленими 182 населених пункти у чотирьох областях

    В Україні після негоди без електрики залишаються 182 населених пункти. Більшість з них в Одеській і Миколаївській областях.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    За станом на 20:00 29 січня знеструмлено 100 населених пунктів в Одеській області, 78 – в Миколаївській, три – у Кіровоградській і один – у Дніпропетровській.

    Відновленням подачі електрики займаються бригади обленерго.

    Зазначено, що на дорогах загального користування забезпечений проїзд за винятком деяких обмежень у трьох регіонах. Так, в Одеській області обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган.

    Нагадаємо, вранці 29 січня в Україні було знеструмлено майже 360 міст і сіл. Найбільше через сніг, дощ і поривчастий вітер постраждали Миколаївська й Одеська області.

    Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

    Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі.

    Теги: електроенергія Одещина Україна снігопад
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