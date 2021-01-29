Снігопад в Україні: без світла залишаються 182 населених пункти

Залишаються знеструмленими 182 населених пункти у чотирьох областях

В Україні після негоди без електрики залишаються 182 населених пункти. Більшість з них в Одеській і Миколаївській областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За станом на 20:00 29 січня знеструмлено 100 населених пунктів в Одеській області, 78 – в Миколаївській, три – у Кіровоградській і один – у Дніпропетровській.

Відновленням подачі електрики займаються бригади обленерго.

Зазначено, що на дорогах загального користування забезпечений проїзд за винятком деяких обмежень у трьох регіонах. Так, в Одеській області обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган.

Нагадаємо, вранці 29 січня в Україні було знеструмлено майже 360 міст і сіл. Найбільше через сніг, дощ і поривчастий вітер постраждали Миколаївська й Одеська області.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі.