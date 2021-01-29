Снігопад в Україні: у трьох областях досі обмежений рух

На узбіччі автодороги в сторону міста Одеса перебувають вантажні автомобілі, які планують продовжити рух 30 січня

Станом на 20:00 в трьох областях України діють обмеження руху, а в Кіровоградській області на трасі «Київ-Одеса» вже розчищено перемети.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У трьох областях досі обмежений рух:

Одеська область – обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган.

– обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган. Миколаївська область – обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове. ІМР ДСНС продовжує розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Ганнівка в напрямку Одеської області.

– обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове. ІМР ДСНС продовжує розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Ганнівка в напрямку Одеської області. Київська область – обмежено проїзд вантажних транспортних засобів з метою недопущення створення заторів на проблемних ділянках автодороги М-05 Київ-Одеса в Одеській області.

На автодорозі М-05 Київ – Одеса на відрізку Знам’янка – Ревова снігові перемети розчищено, відновлено рух автомобільного транспорту всіх категорій в двох напрямках.

На узбіччі автодороги в сторону міста Одеса перебувають вантажні автомобілі, які планують продовжити рух 30 січня.

Кіровоградська область – рух автомобільного транспорту відновлено.

Нагадаємо, під кінець січня Україну засипали сильні снігопади: у багатьох областях через негоду обмежено рух, знеструмлено села, порушено роботу інфраструктури в містах.

У Києві прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

В Одесі зламані під вагою льоду дерева пошкодили будинки, автомобілі, міську теплотрасу та інші об'єкти. У місті весь день 28 січня намагалися усунути наслідки удару стихії.

У Миколаївській області за добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпровщині – дощ чи мокрий сніг. Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.