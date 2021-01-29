  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої ночі місто прибирали 361 одиниця спецтехніки &laquo;Київавтодору&raquo; - Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Минулої ночі місто прибирали 361 одиниця спецтехніки «Київавтодору»
    Фото: Київавтодор

    Дорожники та комунальники і вдень, і вночі очищують вулиці Києва від снігу

    Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі. Протягом минулої ночі від снігу місто прибирали 361 одиниця спецтехніки комунальної корпорації «Київавтодор». Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Сніг ітиме в Києві, за прогнозами синоптиків, іще кілька днів. Тому дорожники і комунальники столиці продовжують працювати в посиленому режимі. Протягом минулої ночі місто прибирали 361 одиниця спецтехніки «Київавтодору». У всіх районах працювали колони техніки та бригади з ручного прибирання. Продовжують розчищати сніг у столиці і протягом усього дня. Наше головне завдання – забезпечити нормальний трафік у місті та своєчасно чистити тротуари, зупинки громадського транспорту», – наголосив Кличко.

    За словами мера, столиці вистачає реагентів та сухих сумішей, аби обробляти дороги, мости і шляхопроводи. Тільки минулої доби використали:

    • 1,8 тис. тонн солі,
    • майже 1,5 тис. тонн суміші солі з піском,
    • 232 тис. літрів рідких хлоридів.

    «Я також звертаюся до водіїв: не залишайте свої автівки на проїжджій частині доріг, у недозволених місцях. Це ускладнює і рух транспорту в місті, і роботу комунальної техніки. Будьте свідомими та відповідальними!» – закликав киян Кличко. 

    Як відомо, в Києві другий день поспіль триває снігопад, у ніч на 29 січня температура опустилась з 0°С до -5°С. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим
    Столицю ще кілька днів засипатиме снігом: дорожники перейшли на посилений режим

    За прогнозом синоптиків, протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер.

    Теги: Віталій Кличко Київ дороги Київавтодор снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies