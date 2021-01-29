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    Трасу Одеса – Рені знову перекрили, утворився кілометровий затор

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    Через снігопад на трасі утворилися кілометрові черги - Трасу Одеса – Рені знову перекрили, утворився кілометровий затор
    Через снігопад на трасі утворилися кілометрові черги
    Фото: 048.ua

    На боротьбу зі снігом виїхали дев'ять тракторів

    На трасі Одеса – Рені тимчасово перекрили ділянку дороги близько 50 кілометрів. Зараз тут техніка розчищає дорогу від населеного пункту Миколаївка – Новоросійська у сторону села Монаші. Про це повідомляє видання 048.ua з місця подій.

    Патрульна поліція з боку Одеси перед селом Монаші перекрила рух, тут утворилася багатокілометрова пробка.

    Фото:048.ua
    Фото:048.ua

    З боку Рені трасу перекрили перед селом Миколаївка – Новоросійська через що у селищі Сарата утворилася черга з автомобілів довгою більше кілометра.

    Відзначимо, що до цього пропускали автомобілі у реверсному режимі, по 40 машин з кожного боку. Але навіть це сповільнило роботу снігоприбиральної техніки, тому прийняли рішення перекрити частину траси повністю, поки не буде розчищено дорожнє полотно.

    Нагадаємо, що проїзд по трасі Одеса – Кучурган відкрито для легкових авто.

    Під кінець січня Україну засипали сильні снігопади: у багатьох областях через негоду обмежено рух, знеструмлено села, порушено роботу інфраструктури в містах.

    У Києві прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

    В Одесі зламані під вагою льоду дерева пошкодили будинки, автомобілі, міську теплотрасу та інші об'єкти. У місті весь день 28 січня намагалися усунути наслідки удару стихії.

    У Миколаївській області за добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

    В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпровщині – дощ чи мокрий сніг. Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.

    Теги: дороги Одеса Одещина машини поліція вітер дощ
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