До Києва дозволили в'їзд вантажівкам
В'їзд вантажівок відновлено з 21:00 29 січня
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
В'їзд вантажівок відновлено з 21:00 29 січня.
Заборона на потрапляння в Київ великовагового великогабаритного транспорту була введена опівночі 28 січня.
Вона була пов'язана зі снігопадом в столиці і спрямована на зниження завантаженості доріг у пікові періоди негоди.
Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.
Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.