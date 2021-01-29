До Києва дозволили в'їзд вантажівкам

В'їзд вантажівок відновлено з 21:00 29 січня

Київська влада дозволила в'їзд великовагового великогабаритного транспорту. Його в'їзд в місто призупиняли у зв'язку з поганою погодою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

В'їзд вантажівок відновлено з 21:00 29 січня.

Заборона на потрапляння в Київ великовагового великогабаритного транспорту була введена опівночі 28 січня.

Вона була пов'язана зі снігопадом в столиці і спрямована на зниження завантаженості доріг у пікові періоди негоди.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.