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    Зима повертається: які регіони засипле снігом у найближчі дні

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    Північні, центральні західні регіони України, а також Київ, в найближчі дні засипле снігом - Зима повертається: які регіони засипле снігом у найближчі дні
    Північні, центральні західні регіони України, а також Київ, в найближчі дні засипле снігом
    Фото: Главком

    В Україну зайде циклон зі снігопадами, а подекуди із дощами

    У найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

    В ефірі телеканалу Україна 24 вона повідомила, що північні, центральні західні регіони України, а також Київ, в найближчі дні засипле снігом.

    «27-28 січня, більшість північних і центральних областей, Одеську, Миколаївську області також присипле снігом, досить значно. Можливо місцями 20-30 см снігу. У Києві буде до 10 см снігу. Так що можна сказати, що зима повернеться в західні, північні, центральні і деякі південні області», - зазначила синоптик.

    За прогнозами синоптика Наталії Діденко 27 січня в Україну зайде циклон зі снігопадами і дощами. У себе в Facebook синоптик відзначає, що найбільш складні погодні умови будуть спостерігатися в центральній частині України, а також на південному заході.

    Також опади очікуються в північних областях України.

    Невеликі опади або просто хмарно буде в західних областях і на південному сході.

    На решті території України - складна вітряна погода зі снігопадами або дощами, в залежності від температури повітря.

    Температура повітря на заході очікується в межах -1−3 градусів, на сході +3 +7 градусів, в Одеській і Миколаївській областях — близько нуля, в Херсонській і Запорізькій областях — +4 +9 градусів, в Криму — до +10. На півночі України від одного морозу до одного тепла, в центрі близько нуля, однак в Дніпрі з районами ще до +4 +6 градусів.

    У Києві 27 січня буде прохолодно, вдень близько нуля. Сніг очікується або пізно ввечері, або вже вранці 28 січня.

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря
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