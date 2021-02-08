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    Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)

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    Влада в низці країн Європи рекомендували людям залишатися вдома - Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)
    Влада в низці країн Європи рекомендували людям залишатися вдома
    Фото: Michelle Kosinski/twitter

    Шторм «Дарсі» вдарив Європу потужними снігопадами і суворими температурами

    Кілька європейських країн на вихідних засипало рожевим та помаранчевим снігом. Це сталося через те, що пил із пустелі Сахара у Північній Африці досяг теренів країн, зокрема Чехії та Словаччини.

    Як повідомив Словацький гідрометеорологічний інститут, рожевий пил із Сахари з'явився у південно-західному повітряному потоці. Внаслідок цього сніг, який наразі покриває більшу частину Чехії й Словаччини, забарвився в рожевий й помаранчевий кольори.

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    Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)
    Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)
    Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)
    Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)
    Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)
    Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)
    Фото: Словацький гідрометеорологічний інститут

    Кольоровий сніг надзвичайно сподобався дітям:


    «Через вітряну погоду у Сахарі в повітря потрапила велика кількість часток пилу, які завдяки південному повітряному потоку досягли старого континенту. Частки пилу в повітрі вимили опади й тепер їх видно на снігу», – пояснила причину явища метеорологиня Дагмар Гонсова.

    Крім Чехії та Словаччини, рожевим снігом засипало й інші країни Європи, зокрема, іспанські Піренеї, австрійський Тироль та південний захід Швейцарії.

    Також зазначимо, що шторм «Дарсі» вдарив Європу потужними снігопадами і суворими температурами. У деякі країни «звір зі сходу» приніс сильні морози, хуртовини та пориви вітру, через що спостерігаються перебої з електроенергією, а також проблеми на дорогах і скасування авіарейсів, пише Ракурс. 

    У Нідерландах зимова буря призвела до часткової зупинки залізничного і автомобільного руху. Також через складні погодні умови сталося безліч аварій. Метеорологічне бюро KNMI оголосило «червоне» попередження про небезпеку.

    Влада в низці країн Європи рекомендували людям залишатися вдома, якщо їхні поїздки не є абсолютно необхідними.

    Сильний снігопад у Німеччині та Нідерландах: 

    Засипало Великобританію: 

    Нагадаємо, в Україні 8 лютого також вирує негода.За прогнозами, в Рівненській, Волинській, Львівській областях приріст снігу складатиме 30-40 см. Без світла внаслідок негоди залишилися населені пункти Білгород-Дністровського та Одеського районів.

    У ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки

    Через негоду «Укрзалізниця» готується працювати в посиленому режимі, щоби забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади поїздів стоять напоготові.

    Теги: Європа снігопад негода
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