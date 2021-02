Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)

Кілька європейських країн на вихідних засипало рожевим та помаранчевим снігом. Це сталося через те, що пил із пустелі Сахара у Північній Африці досяг теренів країн, зокрема Чехії та Словаччини.

Як повідомив Словацький гідрометеорологічний інститут, рожевий пил із Сахари з'явився у південно-західному повітряному потоці. Внаслідок цього сніг, який наразі покриває більшу частину Чехії й Словаччини, забарвився в рожевий й помаранчевий кольори.

Кольоровий сніг надзвичайно сподобався дітям:

Today’s Trumpian orange skies and snow, courtesy of Saharan sand (!!) were simply...surreal.

