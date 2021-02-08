Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)

Шторм «Дарсі» вдарив Європу потужними снігопадами і суворими температурами

Кілька європейських країн на вихідних засипало рожевим та помаранчевим снігом. Це сталося через те, що пил із пустелі Сахара у Північній Африці досяг теренів країн, зокрема Чехії та Словаччини.

Як повідомив Словацький гідрометеорологічний інститут, рожевий пил із Сахари з'явився у південно-західному повітряному потоці. Внаслідок цього сніг, який наразі покриває більшу частину Чехії й Словаччини, забарвився в рожевий й помаранчевий кольори.

Кольоровий сніг надзвичайно сподобався дітям:

Today’s Trumpian orange skies and snow, courtesy of Saharan sand (!!) were simply...surreal.

We don’t think it’s the rapture. Yet. pic.twitter.com/nTJivxZr6u — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) February 6, 2021



«Через вітряну погоду у Сахарі в повітря потрапила велика кількість часток пилу, які завдяки південному повітряному потоку досягли старого континенту. Частки пилу в повітрі вимили опади й тепер їх видно на снігу», – пояснила причину явища метеорологиня Дагмар Гонсова.

Крім Чехії та Словаччини, рожевим снігом засипало й інші країни Європи, зокрема, іспанські Піренеї, австрійський Тироль та південний захід Швейцарії.

Skiing through Saharan dust over the Alps. Orange snow, orange sky.

Extraordinary! pic.twitter.com/m7Nm4gmfBd — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) February 6, 2021

Також зазначимо, що шторм «Дарсі» вдарив Європу потужними снігопадами і суворими температурами. У деякі країни «звір зі сходу» приніс сильні морози, хуртовини та пориви вітру, через що спостерігаються перебої з електроенергією, а також проблеми на дорогах і скасування авіарейсів, пише Ракурс.

У Нідерландах зимова буря призвела до часткової зупинки залізничного і автомобільного руху. Також через складні погодні умови сталося безліч аварій. Метеорологічне бюро KNMI оголосило «червоне» попередження про небезпеку.

Влада в низці країн Європи рекомендували людям залишатися вдома, якщо їхні поїздки не є абсолютно необхідними.

Сильний снігопад у Німеччині та Нідерландах:

Засипало Великобританію:

Нагадаємо, в Україні 8 лютого також вирує негода.За прогнозами, в Рівненській, Волинській, Львівській областях приріст снігу складатиме 30-40 см. Без світла внаслідок негоди залишилися населені пункти Білгород-Дністровського та Одеського районів.

У ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки.

Через негоду «Укрзалізниця» готується працювати в посиленому режимі, щоби забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади поїздів стоять напоготові.