Європу засипало рожевим та оранжевим снігом (відео, фото)
Шторм «Дарсі» вдарив Європу потужними снігопадами і суворими температурами
Кілька європейських країн на вихідних засипало рожевим та помаранчевим снігом. Це сталося через те, що пил із пустелі Сахара у Північній Африці досяг теренів країн, зокрема Чехії та Словаччини.
Як повідомив Словацький гідрометеорологічний інститут, рожевий пил із Сахари з'явився у південно-західному повітряному потоці. Внаслідок цього сніг, який наразі покриває більшу частину Чехії й Словаччини, забарвився в рожевий й помаранчевий кольори.
Кольоровий сніг надзвичайно сподобався дітям:
Today’s Trumpian orange skies and snow, courtesy of Saharan sand (!!) were simply...surreal.— Michelle Kosinski (@MichLKosinski) February 6, 2021
We don’t think it’s the rapture. Yet. pic.twitter.com/nTJivxZr6u
«Через вітряну погоду у Сахарі в повітря потрапила велика кількість часток пилу, які завдяки південному повітряному потоку досягли старого континенту. Частки пилу в повітрі вимили опади й тепер їх видно на снігу», – пояснила причину явища метеорологиня Дагмар Гонсова.
Крім Чехії та Словаччини, рожевим снігом засипало й інші країни Європи, зокрема, іспанські Піренеї, австрійський Тироль та південний захід Швейцарії.
Skiing through Saharan dust over the Alps. Orange snow, orange sky.— Michelle Kosinski (@MichLKosinski) February 6, 2021
Extraordinary! pic.twitter.com/m7Nm4gmfBd
Також зазначимо, що шторм «Дарсі» вдарив Європу потужними снігопадами і суворими температурами. У деякі країни «звір зі сходу» приніс сильні морози, хуртовини та пориви вітру, через що спостерігаються перебої з електроенергією, а також проблеми на дорогах і скасування авіарейсів, пише Ракурс.
У Нідерландах зимова буря призвела до часткової зупинки залізничного і автомобільного руху. Також через складні погодні умови сталося безліч аварій. Метеорологічне бюро KNMI оголосило «червоне» попередження про небезпеку.
Влада в низці країн Європи рекомендували людям залишатися вдома, якщо їхні поїздки не є абсолютно необхідними.
Сильний снігопад у Німеччині та Нідерландах:
Засипало Великобританію:
Нагадаємо, в Україні 8 лютого також вирує негода.За прогнозами, в Рівненській, Волинській, Львівській областях приріст снігу складатиме 30-40 см. Без світла внаслідок негоди залишилися населені пункти Білгород-Дністровського та Одеського районів.
У ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки.
Через негоду «Укрзалізниця» готується працювати в посиленому режимі, щоби забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади поїздів стоять напоготові.