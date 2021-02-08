Наслідки негоди: вантажівки заблокували рух столичною вулицею (відео)

Рух на вулиці Олени Теліги паралізовано

Сьогодні, 8 лютого, близько 11 години дві вантажівки заблокували рух вулицею Олени Теліги в Києві.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, вантажівка у середній смузі руху не змогла проїхати вгору по засніженій дорозі і зупинилася посеред дороги.

Інша вантажівка намагалася об’їхати першу по крайній лівій смузі і теж застрягла.

Внаслідок цього рух транспорту вулицею Теліги зупинився, утворився багатокілометровий затор.

Затор на вулиці Олени Теліги. Дані дані Google Maps

На місце було викликано технічну дорожню службу для допомоги вантажівкам.

Як повідомлялося, через снігопад і ДТП наразі на столичних дорогах великі затори.

у ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.