Наслідки негоди: вантажівки заблокували рух столичною вулицею (відео)
Рух на вулиці Олени Теліги паралізовано
Сьогодні, 8 лютого, близько 11 години дві вантажівки заблокували рух вулицею Олени Теліги в Києві.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Так, вантажівка у середній смузі руху не змогла проїхати вгору по засніженій дорозі і зупинилася посеред дороги.
Інша вантажівка намагалася об’їхати першу по крайній лівій смузі і теж застрягла.
Внаслідок цього рух транспорту вулицею Теліги зупинився, утворився багатокілометровий затор.
На місце було викликано технічну дорожню службу для допомоги вантажівкам.
Як повідомлялося, через снігопад і ДТП наразі на столичних дорогах великі затори.
у ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста.
З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.